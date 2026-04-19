Llaman a la solidaridad por Brian tras baja asistencia a evento en Ramos Arizpe; invitan a noche disco

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Coahuila
/ 19 abril 2026
    Llaman a la solidaridad por Brian tras baja asistencia a evento en Ramos Arizpe; invitan a noche disco
    Una noche retro con música, karaoke y comedia se llevará a cabo el 1 de mayo en Ramos Arizpe para continuar sumando apoyo ciudadano. REDES SOCIALES

Familiares y amigos de Brian Eduardo Delgado Martínez intensificaron las actividades para recaudar fondos destinados a su segunda cirugía por tumor cerebral, luego de que un baile con causa registrara poca asistencia

RAMOS ARIZPE, COAH.- La lucha por la salud de Brian Eduardo Delgado Martínez continúa, y con ella, los esfuerzos de familiares y amigos por reunir los recursos necesarios para su segunda cirugía por tumor cerebral.

Luego de que un baile con causa organizado recientemente registrara baja asistencia —situación que obligó incluso a solicitar apoyo urgente en redes sociales ante la poca afluencia—, los organizadores han reforzado el llamado a la solidaridad de la población, al subrayar que aún falta reunir una cantidad importante para cubrir los gastos médicos del joven.

Como parte de estas acciones, este 19 de abril se lleva a cabo una lotería con causa, con la intención de sumar apoyos y mantener activa la recaudación en favor de Brian.

En medio de esta movilización, la madre del joven también compartió un mensaje de agradecimiento a quienes han contribuido, al tiempo que difundió nuevamente los datos para recibir apoyo económico directo.

“Buen día, muchas gracias a todos por el apoyo a Brian, Dios los bendiga y se los multiplique”, expresó, al poner a disposición el número de tarjeta bancaria 4152 3144 8893 0366 de BBVA, así como el contacto telefónico 8443607291 para quienes deseen colaborar.

Además, se anunció un nuevo evento con causa: una noche de música retro y entretenimiento que se realizará el próximo 1 de mayo en ALV Sport Bar, ubicado en Plaza Campanario, en Ramos Arizpe.

El evento, que tendrá un costo de recuperación de 120 pesos, ofrecerá una velada con música de las décadas de los 70, 80, 90 y 2000, así como un espectáculo de karaoke y comedia, con el objetivo de combinar la diversión con una causa solidaria.

“Brian nos necesita y vamos todos a apoyarlo”, es el llamado que acompaña esta iniciativa, con la que buscan no solo recaudar fondos, sino también sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de sumar esfuerzos en momentos críticos.

La familia reiteró que cualquier apoyo, ya sea económico o mediante la asistencia a los eventos, puede marcar la diferencia en el proceso médico del joven, cuya intervención quirúrgica representa una esperanza para mejorar su calidad de vida.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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