Se hunde la Nave Verde: Saraperos de Saltillo pierden ante Toros en Tijuana

Saltillo pegó primero en la quinta entrada, cuando Chris Carter conectó su séptimo cuadrangular de la temporada con línea entre los jardines izquierdo y central para poner el 1-0.

El equipo saltillense cayó 5-4 ante los Toros de Tijuana en el Estadio Chevron, resultado que lo deja con marca de 7-17 y lo encamina hacia su octava serie perdida de la campaña.

Los Saraperos de Saltillo volvieron a quedarse cortos en una noche que parecía abrirles una ventana de reacción, pero que terminó por confirmar el mal momento de la Nave Verde en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Sin embargo, la ventaja duró poco, porque Toros respondió con un rally de cinco carreras en la parte baja del mismo episodio, aprovechando el descontrol del pitcheo visitante y los batazos oportunos de su ofensiva.

Jonathan Guzmán abrió el daño con doblete y luego anotó con sencillo de Junior Lake.

Después, Phillip Evans produjo con elevado de sacrificio para adelantar a Tijuana, mientras que Justin Turner castigó con doble al jardín izquierdo para remolcar dos carreras más.

Wilmer Flores cerró la ofensiva fronteriza con sencillo productor al central, colocando la pizarra 5-1.

La Nave Verde intentó reaccionar en la sexta entrada. Armando Álvarez produjo con elevado de sacrificio para que anotara Christian Villanueva, y Fernando Villegas respondió con sencillo al izquierdo para empujar a Oscar Colás y acercar a Saltillo 5-3.

En el séptimo rollo, Thairo Estrada encendió otra vez la esperanza con su tercer jonrón de la temporada, un batazo entre izquierdo y central que dejó el juego 5-4.

A pesar del intento de remontada, Saraperos no pudo completar el regreso.

En la novena entrada, Oscar Campos y Ramón Ríos conectaron imparables para poner corredores en base, pero Drew Stankiewicz se ponchó, Thairo Estrada fue retirado con rodado y Christian Villanueva cerró el encuentro con otro rodado a primera, sellando la derrota de los coahuilenses.

El resultado profundiza la crisis de Saltillo, que sigue sin encontrar consistencia entre pitcheo, ofensiva y bullpen.

Aunque la reacción en la segunda mitad del juego dejó señales positivas, el rally permitido en la quinta entrada volvió a pesar demasiado en una campaña donde los errores y los innings grandes en contra han marcado la diferencia.