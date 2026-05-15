Se hunde la Nave Verde: Saraperos de Saltillo pierden ante Toros en Tijuana

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    Se hunde la Nave Verde: Saraperos de Saltillo pierden ante Toros en Tijuana
    Saraperos de Saltillo volvió a quedarse corto en Tijuana y cayó 5-4 ante Toros en el primero de la serie fronteriza. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO/FACEBOOK

El Dragón del Norte cayó 5-4 en el primero de la serie ante los fronterizos, pese a los jonrones de Chris Carter y Thairo Estrada

Los Saraperos de Saltillo volvieron a quedarse cortos en una noche que parecía abrirles una ventana de reacción, pero que terminó por confirmar el mal momento de la Nave Verde en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El equipo saltillense cayó 5-4 ante los Toros de Tijuana en el Estadio Chevron, resultado que lo deja con marca de 7-17 y lo encamina hacia su octava serie perdida de la campaña.

Saltillo pegó primero en la quinta entrada, cuando Chris Carter conectó su séptimo cuadrangular de la temporada con línea entre los jardines izquierdo y central para poner el 1-0.

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Sin embargo, la ventaja duró poco, porque Toros respondió con un rally de cinco carreras en la parte baja del mismo episodio, aprovechando el descontrol del pitcheo visitante y los batazos oportunos de su ofensiva.

Jonathan Guzmán abrió el daño con doblete y luego anotó con sencillo de Junior Lake.

Después, Phillip Evans produjo con elevado de sacrificio para adelantar a Tijuana, mientras que Justin Turner castigó con doble al jardín izquierdo para remolcar dos carreras más.

Wilmer Flores cerró la ofensiva fronteriza con sencillo productor al central, colocando la pizarra 5-1.

La Nave Verde intentó reaccionar en la sexta entrada. Armando Álvarez produjo con elevado de sacrificio para que anotara Christian Villanueva, y Fernando Villegas respondió con sencillo al izquierdo para empujar a Oscar Colás y acercar a Saltillo 5-3.

En el séptimo rollo, Thairo Estrada encendió otra vez la esperanza con su tercer jonrón de la temporada, un batazo entre izquierdo y central que dejó el juego 5-4.

A pesar del intento de remontada, Saraperos no pudo completar el regreso.

En la novena entrada, Oscar Campos y Ramón Ríos conectaron imparables para poner corredores en base, pero Drew Stankiewicz se ponchó, Thairo Estrada fue retirado con rodado y Christian Villanueva cerró el encuentro con otro rodado a primera, sellando la derrota de los coahuilenses.

El resultado profundiza la crisis de Saltillo, que sigue sin encontrar consistencia entre pitcheo, ofensiva y bullpen.

Aunque la reacción en la segunda mitad del juego dejó señales positivas, el rally permitido en la quinta entrada volvió a pesar demasiado en una campaña donde los errores y los innings grandes en contra han marcado la diferencia.

Saraperos buscará empatar la serie este sábado, cuando dispute el segundo juego ante Toros de Tijuana a las 7:05 de la noche.

Para la Nave Verde, el duelo será clave para evitar una nueva serie perdida y tratar de cortar una inercia que cada vez complica más su panorama en la Zona Norte.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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