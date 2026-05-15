Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026

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    Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026
    El huachicol sigue reportándose en Coahuila, sobre todo en municipios de la Región Sureste de la entidad. Cuartoscuro

General Cepeda es el municipio líder en la entidad con 10 casos, seguido de Parras con cuatro y Ramos Arizpe con tres

Petróleos Mexicanos dio a conocer que, durante los primeros meses de 2026, Coahuila no ha sido la excepción entre las entidades donde se han detectado tomas clandestinas para la extracción de hidrocarburos.

De acuerdo con los registros reportados por la empresa productiva del Estado, durante el primer bimestre de 2026 en Coahuila fueron localizadas al menos 17 tomas clandestinas.

Estas perforaciones son identificadas tanto a partir de los reportes que notifica la Fiscalía General de la República derivado de investigaciones delictivas, como mediante las labores de vigilancia realizadas por las áreas estratégicas encargadas del monitoreo de ductos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bajan-30-las-perdidas-por-huachicol-en-2026-KH20636628

El informe de Pemex señala que General Cepeda mantiene una alta incidencia en este tipo de hallazgos y se ubica, en lo que va de 2026, como el municipio con mayor número de tomas clandestinas detectadas, con 10.

Le siguen Parras de la Fuente, con cuatro casos, y Ramos Arizpe, donde Pemex reportó el hallazgo de otras tres tomas clandestinas.

Aunque Coahuila ocupa el lugar 13 a nivel nacional en hallazgos de tomas clandestinas de hidrocarburos y su incidencia es baja en comparación con otras entidades, el estado forma parte de las 19 entidades federativas donde se ha detectado esta actividad delictiva durante la primera parte de 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/mas-de-15-detenidos-por-huachicoleo-en-coahuila-en-2026-descarta-fiscal-exista-red-de-delincuentes-HJ19675057

Las entidades con mayor número de tomas clandestinas registradas en el primer bimestre del año son Hidalgo, con 466; Jalisco, con 417; Estado de México, con 169; Puebla, con 168; y Guanajuato, con 127.

El año pasado, Coahuila cerró con 313 tomas clandestinas identificadas por Pemex. En 2024 fueron 544; en 2023, 361; en 2022, 151; y en 2021 se localizaron un total de 90.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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