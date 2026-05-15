Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026

Petróleos Mexicanos dio a conocer que, durante los primeros meses de 2026, Coahuila no ha sido la excepción entre las entidades donde se han detectado tomas clandestinas para la extracción de hidrocarburos.

De acuerdo con los registros reportados por la empresa productiva del Estado, durante el primer bimestre de 2026 en Coahuila fueron localizadas al menos 17 tomas clandestinas.

Estas perforaciones son identificadas tanto a partir de los reportes que notifica la Fiscalía General de la República derivado de investigaciones delictivas, como mediante las labores de vigilancia realizadas por las áreas estratégicas encargadas del monitoreo de ductos.