Saltillo: Madre de Luisa rechaza versión de suicidio y culpa a pareja de feminicidio

Fue durante la mañana de este viernes cuando acudió ante las autoridades para denunciar el presunto feminicidio de la joven y señalar que la pareja sentimental de su hija continúa en libertad. La señora Luisa aseguró que durante años su hija fue víctima de violencia por parte de su esposo. Incluso, afirmó que la noche de los hechos encontró a la joven con marcas de agresión.

Entre gritos de dolor y exigencias de justicia, la madre de Luisa Fernanda, joven de 27 años localizada sin vida el pasado martes en la colonia Bellavista de Saltillo , se manifestó en la delegación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para pedir que se investigue la muerte de su hija, ya que rechaza la versión de suicidio.

De acuerdo con su testimonio, tras encontrarla pidió apoyo de una ambulancia y salió a solicitar ayuda a vecinos del sector. Sin embargo, señaló que al regresar a la habitación el hombre ya había movido el cuerpo, colocándolo con la cabeza hacia los pies de la cama.

“Le empecé a gritar. Vi su boca, cuando me di cuenta que caía sangrando”, relató la madre de la joven. La indignación de la familia radica en que, según denuncian, el hombre ejerció violencia contra Luisa Fernanda durante siete años antes de su muerte.

Luisa Fernanda fue localizada sin vida la madrugada del martes en un domicilio de la colonia Bellavista. Vecinos del sector señalaron que durante la noche escucharon gritos y una discusión dentro de la vivienda, aunque mencionaron que era frecuente escuchar peleas en el lugar.

“Si mi hija hubiera hecho lo que él hizo, yo la habría entregado, aun con mi dolor de madre”, expresó la señora Luisa durante la manifestación.

Tras la protesta y la exigencia pública de justicia, la madre de Luisa Fernanda fue recibida por autoridades de la Fiscalía para dar seguimiento al caso. Hasta las 14:00 horas de este viernes, la dependencia no había emitido información adicional sobre las investigaciones.

Luisa Fernanda tenía 27 años y era madre de una niña de cinco años. La madrugada de los hechos, la menor permanecía bajo el cuidado de su abuela.