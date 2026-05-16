POLITICÓN: Por salir las pruebas en contra de Rocha tras la entrega de dos colaboradores

Quienes gustan de las apuestas consideran que a estas alturas ya no se trata de decir si Rocha Moya terminará siendo entregado a las autoridades del vecino país, sino cuánto tiempo tomará el que eso ocurra. Porque, dicen los que le entienden a estos asuntos, el problema con los excolaboradores del mandatario que ya se encuentran en Estados Unidos no será que digan lo que saben, sino callarlos. ¿O acaso alguien cree que van a decir que ellos son los responsables de todo?

La narrativa en torno al caso del gobernador con licencia de Sinaloa se ha complicado aún más para la cuatroté, luego de que dos de los coacusados por Estados Unidos, junto a Ruben Rocha Moya , es decir, su exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz , y quien fuera su secretario de Seguridad, Gerardo Mérida , terminaran en manos de las autoridades norteamericanas. Nadie duda, más allá de las especulaciones que circulan respecto de la forma como fueron a parar en Estados Unidos, que estamos en la antesala de que las pruebas reclamadas desde acá en torno a este caso, aparezcan de forma escandalosa en el escenario.

III. LÍOS

La dirigente de la sección 38 del SNTE, Isela Licerio Luévano, se ha metido en un autentico berenjenal luego de que una investigación, publicada por un medio local, revelara la venta de un predio, ubicado en Torreón, en condiciones irregulares. Primero negó que la especie fuera cierta y luego lo admitió, pero acortó diciendo que solamente se había vendido una porción del mismo, pero lo que no queda claro es cómo se llevó a cabo la transacción inmobiliaria que, de acuerdo con los conocedores del tema, tiene mucho mar de fondo. El caso, según nos comentan, esta relacionado con una larga historia de irregularidades en torno al patrimonio del SNTE.

IV. SIGNOS

No es la primera vez que un líder magisterial en Coahuila se ve envuelto en escándalos que huelen a corrupción y, según quienes le han dado seguimiento a la historia personal de la lideresa matamorense, una de las cosas que hace sospechar de su gestión es la evidente “prosperidad” que hoy se percibe a su alrededor y que se evidencia en el uso de vehículos de alta gama, así como en la propiedad de al menos dos quintas que ella regentea en Matamoros y cuya propiedad resulta imposible de explicar a partir de su salario como docente.

V. BOLETAS

Las boletas que nos entregarán a los electores coahuilenses que acudamos a las urnas el primer domingo de junio próximo ya se encuentran en Coahuila y el IEC, que encabeza de forma provisional Óscar Daniel Rodríguez, ya inicio el armado de los paquetes que se entregarán en cada una de las 4 mil 256 casillas que se proyecta instalar en el territorio estatal. Faltando solamente tres semanas para la jornada comicial, en la parte logística los esfuerzos están concentrados en este momento en la selección de quienes fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla.

VI. CONTRA RELOJ

Por el otro lado, los partido contendientes se afanan en estos momentos en acreditar a quienes fungirán como sus representantes ante cada casilla. Les quedan solamente nueve días para registrarlos ante el órgano electoral y, como suele ocurrir, la mayor parte de los partidos van tarde en dicho proceso. Y es que salvo el PRI y Morena, se ve difícil que el resto de las fuerzas políticas logren presencia en la totalidad de las casillas... lo que adelanta de alguna forma el peso que podrán tener en el conteo de los votos.

VII. DESGASTE INTERNO

En política y administración pública hay personajes que terminan marcando etapas completas para bien o para mal. Nos dicen que cada vez con más insistencia dentro del gobierno estatal se comenta que eso podría ocurrir con la actual secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez. Y es que desde el inicio de la administración las quejas sobre su desempeño han sido constantes. Lo que antes se planteaba como molestia, hoy ya se comenta más con resignación entre áreas técnicas y administrativas, desde las cuales se acusa incapacidad, desorden y una conducción marcada por el desdén y la soberbia hacia el propio personal.