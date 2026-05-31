Llamas consumen vivienda y dejan a familia sin hogar en Parras

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Coahuila
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    Llamas consumen vivienda y dejan a familia sin hogar en Parras
    Vecinos del sector alertaron a través de grupos de WhatsApp sobre las intensas llamas que salían por las ventanas y el techo del inmueble, situación que generó preocupación entre los habitantes de la zona. PEDRO PESINA

Vecinos y familiares manifestaron inconformidad por el tiempo de respuesta de los cuerpos de emergencia, al considerar que la demora influyó en la pérdida total del inmueble

Durante la madrugada de este domingo, vecinos del sector difundieron mensajes a través de grupos de WhatsApp alertando sobre un incendio activo en una vivienda, donde se observaban llamas saliendo con intensidad por las ventanas y el techo del inmueble, por lo que solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia, en Parras.

Los primeros en llegar al sitio fueron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía, quienes acudieron para brindar apoyo, resguardar la zona y evitar riesgos a personas cercanas. Sin embargo, el cuerpo de Bomberos arribó aproximadamente 40 minutos después del aviso inicial; al llegar, toda la estructura y los bienes que se encontraban en su interior ya habían quedado reducidos a cenizas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/exobreros-afirman-impediran-retiro-de-equipo-de-ahmsa-EG21053117
$!Cuando los elementos del cuerpo de Bomberos arribaron al sitio, la estructura de la vivienda ya había sido consumida por el fuego, por lo que únicamente pudieron realizar labores para evitar que las llamas se propagaran.
Cuando los elementos del cuerpo de Bomberos arribaron al sitio, la estructura de la vivienda ya había sido consumida por el fuego, por lo que únicamente pudieron realizar labores para evitar que las llamas se propagaran. PEDRO PESINA

El inmueble pertenecía a la familia Escobedo Mocivais, cuyos integrantes perdieron en su totalidad su patrimonio y las pertenencias acumuladas durante toda su vida. Se confirmó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas; únicamente se registraron daños materiales totales.

$!Autoridades resguardaron el área afectada e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio que redujo a cenizas la vivienda.
Autoridades resguardaron el área afectada e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio que redujo a cenizas la vivienda. PEDRO PESINA

Vecinos y familiares presentes manifestaron su molestia y descontento por la demora en la atención de la emergencia, señalando que el tiempo de respuesta fue determinante para que no se pudiera controlar el siniestro a tiempo, derivando en la pérdida total de la vivienda.

Finalmente, se procedió al levantamiento de los datos correspondientes, se resguardó el área afectada y se iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas que originaron el fuego.

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