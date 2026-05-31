Llamas consumen vivienda y dejan a familia sin hogar en Parras

Durante la madrugada de este domingo, vecinos del sector difundieron mensajes a través de grupos de WhatsApp alertando sobre un incendio activo en una vivienda, donde se observaban llamas saliendo con intensidad por las ventanas y el techo del inmueble, por lo que solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia, en Parras.

Los primeros en llegar al sitio fueron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía, quienes acudieron para brindar apoyo, resguardar la zona y evitar riesgos a personas cercanas. Sin embargo, el cuerpo de Bomberos arribó aproximadamente 40 minutos después del aviso inicial; al llegar, toda la estructura y los bienes que se encontraban en su interior ya habían quedado reducidos a cenizas.