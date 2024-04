Llega a Torreón desde Barcelona grupo de astrónomas a disfrutar eclipse; reconocen seguridad

TORREÓN, COAH.- Teresa Masana, Angelina Armengol y un grupo de 12 astrónomas, vinieron de Barcelona a vivir el eclipse en Torreón y ahora se sienten contentas, fue el sitio más idóneo para observarlo mejor, aseguran.

Dicen que un evento de esta naturaleza se planifica con años de anticipación, el 25 de marzo salieron de la ciudad española, llegaron a Baja California Sur y ahí tomaron el Ferry y luego viajaron por la Barranca del Cobre, a bordo del tren Chepe.

El grupo de astronomía que primero estuvo en Chihuahua, lo integra un investigador con más de 40 eclipses presenciados en diferentes partes del mundo.

Para vivir el gran espectáculo de este eclipse, invirtieron unos seis mil euros por persona, sin contar comidas, es mucho dinero, pero también son muchos días.

Lo que más les gustó de Torreón son sus calles amplias, el Planetarium y el Cristo de las Noas, con una vista preciosa desde arriba.

Dicen que el año pasado estuvieron en Estados Unidos, en Nuevo México y aprovecharon para visitar los parques del Oeste de Estados Unidos, siempre se aprovecha el eclipse para viajar un poco.

RECONOCE LA SEGURIDAD EN TORREÓN

Antes de emprender el viaje, los comentarios que recibía de la ciudad de Torreón eran malas noticias, sentía algo de temor venir.

Sin embargo, la seguridad en Torreón se siente, se ve mucha policía, el Ejército, que hacen que la gente se sienta segura en todo momento. “Si la población está tranquila, nosotros estamos tranquilos”, apuntó.

Angelina relata que hace 40 años estuvo en Mérida, en aquel tiempo rentó una furgoneta y anduvo en varias ciudades de México.

Antes de venir a Torreón le decían que eso ya no era posible, pero afortunadamente no es así. Torreón es una ciudad tranquila, ningún problema.

“Nos hemos sentido tranquilos, porque nos contaron tantas cosas, veníamos con expectativas un poco bajas, incluso hace unos días, mexicanos comentaban en España que México no era un país seguro, pero no, nos damos cuenta que no es así”, enfatizaron.