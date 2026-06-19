Llevan brigada de salud y apoyos a familias afectadas por las lluvias en Frontera

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Coahuila
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    Llevan brigada de salud y apoyos a familias afectadas por las lluvias en Frontera
    Durante la Brigada Integral de Salud se ofrecieron consultas médicas, vacunación, medicamentos gratuitos y atención psicológica a habitantes del sector. LIDIET MEXICANO

Ofrecen consultas médicas, medicamentos, alimentos, ropa y atención veterinaria en la colonia Bellavista

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de atender de manera directa a las familias afectadas por las recientes lluvias en Frontera, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó una Brigada Integral de Salud en la colonia Bellavista. Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, medicamentos gratuitos, apoyos alimentarios, ropa y artículos de primera necesidad.

La brigada se realizó en el cruce de las calles 1 de Mayo y Almadén. Hasta este punto acudieron dependencias municipales, autoridades de salud y organismos asistenciales para brindar atención a los habitantes del sector y acercar diversos servicios a la población.

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Durante su recorrido, la alcaldesa destacó que la prioridad de su administración es mantenerse cercana a la ciudadanía, especialmente en momentos de emergencia. Aseguró que continuarán llevando servicios y apoyos a las colonias que más lo necesiten y reforzando las acciones de acompañamiento a las familias afectadas.

Además, se brindaron consultas médicas, vacunación, entrega de medicamentos y atención psicológica. Además, se instalaron módulos enfocados en la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud, con especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

$!Personal del DIF Frontera y dependencias municipales entregó alimentos y apoyos de primera necesidad a familias de la colonia Bellavista afectadas por las lluvias.
Personal del DIF Frontera y dependencias municipales entregó alimentos y apoyos de primera necesidad a familias de la colonia Bellavista afectadas por las lluvias. CORTESÍA

El Sistema DIF Municipal también entregó ropa, artículos de primera necesidad y apoyos alimentarios a las familias que registraron afectaciones en sus viviendas a consecuencia de las lluvias. Asimismo, se ofreció atención veterinaria para mascotas como parte de los servicios integrales de la brigada.

Sara Irma Pérez Cantú reiteró que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno e instituciones de salud permitirá fortalecer las acciones de recuperación, prevención y acompañamiento para las familias que resultaron afectadas por las precipitaciones registradas en el municipio.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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