Llevan brigada de salud y apoyos a familias afectadas por las lluvias en Frontera

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de atender de manera directa a las familias afectadas por las recientes lluvias en Frontera, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó una Brigada Integral de Salud en la colonia Bellavista. Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, medicamentos gratuitos, apoyos alimentarios, ropa y artículos de primera necesidad. La brigada se realizó en el cruce de las calles 1 de Mayo y Almadén. Hasta este punto acudieron dependencias municipales, autoridades de salud y organismos asistenciales para brindar atención a los habitantes del sector y acercar diversos servicios a la población.

Durante su recorrido, la alcaldesa destacó que la prioridad de su administración es mantenerse cercana a la ciudadanía, especialmente en momentos de emergencia. Aseguró que continuarán llevando servicios y apoyos a las colonias que más lo necesiten y reforzando las acciones de acompañamiento a las familias afectadas. Además, se brindaron consultas médicas, vacunación, entrega de medicamentos y atención psicológica. Además, se instalaron módulos enfocados en la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud, con especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

El Sistema DIF Municipal también entregó ropa, artículos de primera necesidad y apoyos alimentarios a las familias que registraron afectaciones en sus viviendas a consecuencia de las lluvias. Asimismo, se ofreció atención veterinaria para mascotas como parte de los servicios integrales de la brigada. Sara Irma Pérez Cantú reiteró que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno e instituciones de salud permitirá fortalecer las acciones de recuperación, prevención y acompañamiento para las familias que resultaron afectadas por las precipitaciones registradas en el municipio.

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