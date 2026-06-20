Lluvias intensas golpean Saltillo; reportan encharcamientos y cortes de circulación

La tormenta pronosticada para este sábado se hizo presente con fuerza sobre Saltillo y dejó a su paso importantes acumulaciones de agua, afectaciones en vialidades y cierres preventivos en diversos puntos de la ciudad, especialmente en los sectores norte y oriente. Aunque las primeras precipitaciones comenzaron alrededor de las 14:00 horas en algunas zonas del sur de la capital coahuilense, fue después de las 15:00 horas cuando la lluvia se intensificó y cubrió gran parte de la mancha urbana, cumpliendo con los pronósticos meteorológicos que anticipaban una probabilidad superior al 80 por ciento de tormentas.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Entre los puntos con mayores complicaciones se encontraron vialidades del norte de Saltillo, donde se registraron fuertes encharcamientos en sectores como Musa de León, José María Rodríguez, Pedro Figueroa y José Narro Robles. En estas áreas operan semáforos pluviales instalados para alertar a los automovilistas sobre el nivel del agua y evitar que intenten cruzar zonas de riesgo durante las lluvias.

La tormenta también impactó con fuerza el sector oriente. Automovilistas reportaron dificultades para circular por algunos tramos del bulevar Fundadores, particularmente en su cruce con el bulevar Mirasierra, y en el bulevar Centenario de Torreón, donde el acumulamiento de agua redujo la movilidad y obligó a extremar precauciones.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

A través de redes sociales, ciudadanos informaron además sobre la interrupción del servicio eléctrico en el cine de Plaza Villalta, situación que afectó temporalmente sus operaciones. Las lluvias también provocaron daños en la infraestructura vial. En el bulevar José María Rodríguez se reportó el desprendimiento de fragmentos de la carpeta asfáltica debido a la fuerza de las corrientes de agua, generando riesgos adicionales para quienes transitaban por la zona.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

UNA VIVIENDA TERMINÓ INUNDADA EN VIRREYES De acuerdo con información preliminar de las autoridades municipales, hasta el momento solo se tiene registro de una vivienda afectada por el ingreso de agua en la colonia Virreyes Obrera. Personal de Protección Civil acudió al sitio para brindar apoyo a los habitantes, sin que se reportaran personas lesionadas. Como medida preventiva, PC Municipal ordenó el cierre del bulevar Musa de León, antes de llegar al sector Los Valdez, uno de los puntos que habitualmente se restringen durante lluvias intensas debido al riesgo que representa el aumento del nivel del agua.

Otros puntos donde se observó un fuerte caudal fueron el cruce del bulevar Valdés Sánchez y las inmediaciones del Estadio Francisco I. Madero, además de calles ubicadas en Valle de las Flores y el fraccionamiento Los Molinos. Los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones de lluvia podrían continuar durante el resto de la tarde, aunque con menor intensidad, aunque por la madrugada hay posibilidad de nuevas tormentas. Para el día de mañana, sin embargo, se espera una disminución considerable en la probabilidad de precipitaciones.

Publicidad