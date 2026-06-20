Más de 10 mil personas han recibido apoyos y servicios del programa Amor en Movimiento en Saltillo

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    Más de 10 mil personas han recibido apoyos y servicios del programa Amor en Movimiento en Saltillo
    El programa Amor en Movimiento ofrece servicios gratuitos de salud, además de apoyos como lentes, aparatos auditivos y atención dental en colonias y comunidades de Saltillo. CORTESÍA

El DIF Saltillo informó que desde 2025 se han realizado 144 jornadas en colonias y comunidades rurales, con entrega de lentes, aparatos auditivos y atención médica gratuita

Alrededor de 10 mil 400 personas en Saltillo han sido beneficiadas con servicios gratuitos de salud y apoyos a través del programa Amor en Movimiento, informó el alcalde Javier Díaz González durante una jornada realizada en la colonia Emiliano Zapata.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, desde 2025 se han llevado a cabo 144 jornadas tanto en la zona urbana como rural del municipio. Entre los servicios otorgados se encuentran exámenes de la vista, entrega de lentes, aparatos auditivos, atención dental y apoyos para el monitoreo de la salud.

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El alcalde Javier Díaz señaló que el programa forma parte de las acciones que el DIF Saltillo desarrolla para acercar servicios de salud y asistencia social a distintos sectores de la población.

“Amor en Movimiento significa cercanía, atención y solidaridad. Sin importar dónde vivan, las familias saltillenses siempre encontrarán una mano amiga en el DIF Saltillo”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que en las 144 jornadas realizadas se han entregado 6 mil 499 lentes y mil 999 aparatos auditivos. Además, se han otorgado 2 mil 4 servicios dentales, así como 635 glucómetros y 74 baumanómetros.

Durante la jornada realizada en la colonia Emiliano Zapata, las y los asistentes tuvieron acceso gratuito a exámenes de la vista para la posterior entrega de lentes y a audiometrías para recibir aparatos auditivos.

También se ofrecieron servicios dentales y la entrega de glucómetros a personas que requieren monitorear sus niveles de glucosa.

Además de los servicios de salud, se llevó a cabo un intercambio de cacharros por artículos de limpieza e higiene. La jornada incluyó cortes de cabello gratuitos y asesorías psicológicas y de salud.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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