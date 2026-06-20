Localizan a hombre sin vida y en estado de descomposición en ejido de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Localizan a hombre sin vida y en estado de descomposición en ejido de Ramos Arizpe
    Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias en la vivienda donde fue localizado el cuerpo de un hombre que permanecía sin identificar. ARCHIVO

El hallazgo ocurrió en una vivienda del ejido Rancho La Pila; la víctima no ha sido identificada

RAMOS ARIZPE, COAH.- La mañana de este sábado, autoridades tomaron conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en el interior de una vivienda ubicada en el ejido Rancho La Pila, sobre el Libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 34+500, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de presencia y vigilancia cuando se aproximaron a una propiedad en aparente estado de abandono. Al percibir olores fétidos provenientes del lugar, ingresaron para verificar la situación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-hombre-sin-vida-y-con-huellas-de-violencia-en-saltillo-LF21530759

En el interior localizaron el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado. La persona se encontraba sobre el suelo y presentaba un avanzado estado de descomposición.

La víctima vestía short negro, playera negra y un calcetín del mismo color. Tras el hallazgo, el área fue asegurada para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en el sitio. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo los estudios necesarios para determinar las causas del fallecimiento y avanzar en su identificación.

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