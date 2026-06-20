Localizan hombre sin vida y con huellas de violencia en Saltillo

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    Localizan hombre sin vida y con huellas de violencia en Saltillo
    Elementos de la Fiscalía realizaron entrevistas con vecinos y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación. ULISES MARTÍNEZ
    Localizan hombre sin vida y con huellas de violencia en Saltillo
    El propietario de la vivienda fue quien reportó el hallazgo de la persona a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 911. ULISES MARTÍNEZ

El cuerpo fue encontrado en una vivienda de la colonia Las Del Bosque; la Fiscalía abrió una carpeta de investigación

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron a la calle Laureles, entre Naranjos y Hugo Castellanos, en la colonia Las Del Bosque de Saltillo, luego de recibir el reporte sobre una persona sin vida en el lugar.

Al arribar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad. La zona fue acordonada mientras se realizaban las primeras diligencias por parte del personal investigador.

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De acuerdo con vecinos del sector, el sitio donde fue encontrado el cuerpo suele ser ocupado por distintas personas para el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas. Esta situación, señalaron, ha sido reportada en diversas ocasiones.

Fue el propietario de la vivienda quien, al acudir al lugar, observó a la persona, a quien dijo no conocer. Posteriormente salió y pidió apoyo al Sistema de Emergencias 911, dando aviso del hallazgo.

Durante la inspección, las autoridades observaron que el fallecido presentaba diversos golpes, por lo que se inició la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Peritos y agentes ministeriales llevaron a cabo el procesamiento de la escena. Además, recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta del deceso y establecer si las lesiones tuvieron relación con su muerte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-le-quitan-el-derecho-de-paso-a-motociclista-y-pierde-la-vida-HF21530632

De acuerdo con vecinos del sector, el sitio donde fue encontrado el cuerpo suele ser ocupado por distintas personas para el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas. Esta situación, señalaron, ha sido reportada en diversas ocasiones.

Fue el propietario de la vivienda quien, al acudir al lugar, observó a la persona, a quien dijo no conocer. Posteriormente salió y pidió apoyo al Sistema de Emergencias 911, dando aviso del hallazgo.

Durante la inspección, las autoridades observaron que el fallecido presentaba diversos golpes, por lo que se inició la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Peritos y agentes ministeriales llevaron a cabo el procesamiento de la escena. Además, recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta del deceso y establecer si las lesiones tuvieron relación con su muerte.

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