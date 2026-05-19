Localizan a quinceañera desaparecida tras salir de su domicilio en Saltillo

La adolescente Miranda Jaqueline Palacios Hernández, de 15 años de edad, quien había sido reportada como no localizada en Saltilloy era buscada mediante una ficha emitida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste, fue localizada durante la mañana de este martes 19 de mayo.

La menor había sido vista por última vez tras salir de su domicilio en la colonia Ciudad Mirasierra, situación que motivó la activación de un reporte de búsqueda y la difusión de sus características físicas para solicitar el apoyo de la ciudadanía.