Localizan a quinceañera desaparecida tras salir de su domicilio en Saltillo

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    Localizan a quinceañera desaparecida tras salir de su domicilio en Saltillo
    De acuerdo con la información oficial, la menor había salido de su domicilio en la colonia Ciudad Mirasierra. REDES SOCIALES

Miranda Jaqueline Palacios Hernández, de 15 años, fue localizada este martes tras permanecer varios días reportada como no localizada

La adolescente Miranda Jaqueline Palacios Hernández, de 15 años de edad, quien había sido reportada como no localizada en Saltilloy era buscada mediante una ficha emitida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste, fue localizada durante la mañana de este martes 19 de mayo.

La menor había sido vista por última vez tras salir de su domicilio en la colonia Ciudad Mirasierra, situación que motivó la activación de un reporte de búsqueda y la difusión de sus características físicas para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/buscan-a-adolescente-desaparecido-en-saltillo-fue-visto-por-ultima-vez-en-topo-chico-FM20792557

De acuerdo con la ficha emitida por las autoridades, Miranda Jaqueline cuenta con cabello largo color negro, una estatura aproximada de 1.75 metros y complexión robusta. Su caso generó movilización entre familiares y autoridades luego de que se perdiera contacto con ella durante varios días.

Tras las acciones de búsqueda y la difusión del reporte, la adolescente fue localizada este martes, por lo que la ficha correspondiente quedó sin efectos..

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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