Localizan a quinceañera desaparecida tras salir de su domicilio en Saltillo
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Miranda Jaqueline Palacios Hernández, de 15 años, fue localizada este martes tras permanecer varios días reportada como no localizada
La adolescente Miranda Jaqueline Palacios Hernández, de 15 años de edad, quien había sido reportada como no localizada en Saltilloy era buscada mediante una ficha emitida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste, fue localizada durante la mañana de este martes 19 de mayo.
La menor había sido vista por última vez tras salir de su domicilio en la colonia Ciudad Mirasierra, situación que motivó la activación de un reporte de búsqueda y la difusión de sus características físicas para solicitar el apoyo de la ciudadanía.
De acuerdo con la ficha emitida por las autoridades, Miranda Jaqueline cuenta con cabello largo color negro, una estatura aproximada de 1.75 metros y complexión robusta. Su caso generó movilización entre familiares y autoridades luego de que se perdiera contacto con ella durante varios días.
Tras las acciones de búsqueda y la difusión del reporte, la adolescente fue localizada este martes, por lo que la ficha correspondiente quedó sin efectos..