POLITICÓN: Morenistas laguneros alistan desbandada al PRI ante nepotismo

I. REACCIÓN Buenos reflejos mostró el morenista Alberto Hurtado Vera luego de que VANGUARDIA publicara la relación de candidatos, por la Región Sureste, que no habían autorizado –hasta el lunes pasado– la publicación de sus declaraciones impositiva, patrimonial y de intereses. Ayer mismo por la mañana, los documentos de Hurtado, quien compite por el Distrito 15, ya estaban disponibles para el público, no así los de sus contrincantes, Mitchel Márquez de Luna, de MC, y Limbar Montemayor Valdez, del Verde, quienes no parecen tener mayor vocación por la transparencia ni preocupación porque el público pueda castigarles ante la omisión. II. TARDE, PERO... En el equipo de Hurtado Vera justificaban el encontrarse en la lista de opacos aduciendo un “descuido” de quienes tienen la responsabilidad de realizar los trámites ante la autoridad electoral. Y aunque su pronta reacción parece demostrar que así es, la verdad es que se tardaron media campaña en notar el “olvido”. A ver si el episodio les sirve para que, de aquí en adelante, se pongan las pilas en el cumplimiento de sus obligaciones.

III. EL RETO DE LO ‘NUEVO’ Y en el tema andando, parece que a Movimiento Ciudadano todavía le falta fortalecer la narrativa con la que busca presentarse como una alternativa distinta frente a los partidos tradicionales. Al menos en materia de transparencia, el actual proceso electoral no les ayuda demasiado. Y es que, salvo Jaime “El Jimmy” Martínez Veloz, quien compite por el Distrito 11 de Torreón, y las candidatas del norte, Marcela Castro Rubalcava y Gabriela López de la Cruz, ningún otro abanderado naranja autorizó la publicación de sus declaraciones patrimoniales. Nos dicen que ahí aparece uno de los principales retos para quienes buscan construir una imagen de “nueva política” frente al electorado. IV. VOCACIÓN FAMILAR Otro tanto puede decirse de la “familia feliz” del Verde Ecologista, es decir, del matrimonio conformado por Alejandro Martínez Álvarez, candidato en el Distrito 16, y Gloria Areli Flores, candidata en el 12, únicos postulantes de dicho partido, junto al ya mencionado Limbar Montemayor, que decidieron no hacer públicas sus declaraciones. ¿Tendrán algo qué ocultar o simplemente no les importa la opinión que el gesto genere en el electorado?

V. MORENA FAMILIAR Quienes conocen los detalles de la política lagunera nos comentan que dentro de Morena crece el descontento por la forma en que algunos grupos han concentrado posiciones y candidaturas. La molestia, dicen, tiene que ver con que siempre terminan apareciendo los mismos nombres o los de familiares cercanos de quienes controlan actualmente el partido en la región. Como ejemplo mencionan el caso de la diputada federal Cintia Cuevas y su esposo Fernando Hernández, candidato a diputado local por el distrito 11, situación que entre militantes y operadores terminó por generar cansancio y fracturas internas. VI. CAMBIO DE COLOR Nos dicen que justamente ese desgaste interno estaría provocando movimientos partidistas importantes en La Laguna. Incluso se comenta que en el PRI, de Carlos Robles, se anunciará en los próximos días la incorporación de perfiles con historia dentro del morenismo lagunero. Y es que varios liderazgos comienzan a sentir que Morena dejó de ser un movimiento abierto para convertirse en un espacio controlado por pequeños grupos familiares.

VII. HUMOR IRRESPONSABLE La diputada priista Edna Dávalos volvió a llamar la atención en redes sociales, aunque esta vez no precisamente por una propuesta legislativa. En una publicación reciente, la legisladora del distrito 12 ironizó sobre el secuestro con el mensaje: “Aquí secuestros no hay, ponte creativo my love”. Los críticos de la legisladora señalan que el problema no es solamente el mal gusto del comentario, sino el contexto en el que se realiza. Y es que Edna representa municipios como Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras, demarcaciones donde se han registrado desapariciones y episodios marcados por la violencia criminal que Coahuila vivió durante años. VIII. LIGEREZA Lo verdaderamente delicado del tema es la falta de empatía y memoria histórica. Porque una cosa es señalar que Coahuila hoy mantiene mejores condiciones de seguridad que otros estados, y otra muy distinta comentar con ligereza o tono de burla un delito que ha destruido a miles de familias mexicanas. Más aún cuando, apenas hace unos días, organismos internacionales volvieron a poner nuevamente sobre la mesa el tema de las desapariciones durante la etapa más violenta que vivió el estado.

IX. RECHAZO Vaya sorpresa que causó el abucheo –casi permanente– recibido por el ex CEO de Google, Eric Schmidt, durante el discurso que pronunció en una ceremonia de graduación de la Universidad de Arizona. Y es que alumnos y padres de familia por igual recibieron mal las referencias que Schmidt hizo a la inevitable presencia de la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestras vidas. La reacción adversa ha sido interpretada, al menos en Estados Unidos, como parte de la inconformidad que genera en las nuevas generaciones la reducción de oportunidades laborales que, perciben, está provocando la IA. ¿Cuánto tardaremos en atestiguar una escena similar aquí?