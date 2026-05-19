Buscan a adolescente desaparecido en Saltillo; fue visto por última vez en Topo Chico

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste mantiene activa una ficha de búsqueda para localizar a un adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 17 de mayo en Saltillo. Se trata de Ángel Francisco Ramírez Guerrero, quien fue reportado como no localizado luego de que se perdiera contacto con él tras haber sido visto por última vez en la colonia Topo Chico. Desde entonces, familiares y autoridades no han logrado establecer su ubicación, por lo que se solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a encontrarlo.

De acuerdo con la información difundida mediante el reporte de búsqueda número 049/2026, el joven desapareció el 17 de mayo de 2026. Un día después, el 18 de mayo, se formalizó el reporte correspondiente ante las autoridades especializadas en personas desaparecidas. La ficha emitida contiene las características físicas del adolescente con el propósito de facilitar su identificación. Ángel Francisco Ramírez Guerrero tiene nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.62 metros de estatura y pesa cerca de 70 kilogramos. Como señas generales, se informó que cuenta con cabello mediano de color castaño oscuro.

Asimismo, se detalló la vestimenta que portaba al momento de ser visto por última vez. Vestía un short negro, playera gris y tenis negros con líneas rojas. Además, llevaba una banda negra colocada en la cabeza, características que podrían resultar relevantes para quienes hayan tenido contacto con él o lo hayan observado recientemente. Las autoridades indicaron que la última referencia de ubicación corresponde a la colonia Topo Chico, sector donde fue visto antes de perderse todo rastro sobre sus movimientos. Desde ese momento no se cuenta con información oficial sobre su destino o ubicación actual. La Fiscalía de Personas Desaparecidas exhortó a la población a mantenerse atenta y reportar cualquier información que pudiera contribuir a su localización. Para ello, puso a disposición los números de emergencia y atención ciudadana a través del 911 y del teléfono 844 438 0700.

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