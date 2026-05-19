La táctica de Trump sobre Taiwán ya es un regalo para China

Por: Chris Buckley and Amy Chang Chien Al exponer la venta de armas estadounidenses a Taiwán como moneda de cambio con China, el presidente Donald Trump le ha hecho un regalo al dirigente chino, Xi Jinping, en sus esfuerzos por socavar el gobierno taiwanés. El lunes, los medios de comunicación estatales chinos usaron los comentarios de Trump para enviar un mensaje a su país y a Taiwán: que no se puede confiar en Estados Unidos para defender a Taiwán, la democracia insular que Pekín reclama como su territorio.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, blanco frecuente de las críticas mordaces de Pekín, y su Partido Democrático Progresista ya no pueden confiar en la “indulgencia incondicional” de Estados Unidos, dijo el diario chino Global Times, citando a un investigador chino. “La seguridad no puede comprarse con compras militares; si te conviertes en un peón, solo lograrás que te expriman hasta dejarte seco”, dijo el lunes el coronel Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino, refiriéndose a Taiwán. Los comentarios del presidente estadounidense se habían hecho públicos durante el fin de semana, después de que Trump culminara el viernes su cumbre con Xi en Pekín. Dijo que mantenía en suspenso una decisión sobre un paquete de armas a Taiwán por valor de unos 14.000 millones de dólares, y lo describió como una “muy buena ficha de negociación” que podría utilizarse con Pekín. “Lo mantengo en suspenso y depende de China”, dijo en una entrevista con Fox News. No quedó claro de inmediato qué quería Trump que China hiciera a cambio. ¿PRESIÓN SOBRE IRÁN? Estados Unidos acudió a la cumbre con la esperanza de persuadir a China de que hiciera más para lograr que Irán reabriera el estrecho de Ormuz. Trump dijo posteriormente que había hablado de Irán con Xi, pero no han trascendido los detalles de sus conversaciones. China ha presionado a Irán para que negocie con Estados Unidos y ha pedido que se abra el estrecho de Ormuz. Pero Pekín tiene poderosas razones estratégicas para evitar ponerse explícitamente del lado de Estados Unidos e Israel contra Irán, su socio en Medio Oriente, en una guerra que, según ha dicho en repetidas ocasiones, no debería haberse producido.

Incluso si China estuviera dispuesta a utilizar su influencia sobre Teherán, no querría que se viera como una contrapartida explícita a las concesiones estadounidenses sobre Taiwán, dijo Bao Chengke, investigador de la Asociación de Investigación Trans-Estado de Shanghái, una organización de Shanghái. “Tiende a actuar como un hombre de negocios, entendiendo los asuntos a través del lente de la negociación”, dijo Bao sobre Trump. “Pero vincular de manera tan estrecha ambos temas no es realmente factible”. ¿MÁS COMPRAS DE PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES? Si Trump suspendiera el paquete de 14.000 millones de dólares o redujera el número y la sofisticación de las armas, China podría responder de varias maneras, dijo Xin Qiang, director del Centro de Estudios sobre Taiwán de la Universidad de Fudan. Por ejemplo, China podría comprar más productos agrícolas estadounidenses y aviones Boeing, dijo Xin. El presidente Trump y Boeing ya dijeron que China había acordado encargar 200 aviones de la compañía. El gobierno de Trump también dijo el domingo que China había acordado “comprar al menos 17.000 millones de dólares al año de productos agrícolas estadounidenses” en 2026, 2027 y 2028, aunque la cantidad de este año se prorratearía. La postura oficial de Pekín es que Taiwán es una cuestión interna y que cualquier venta continuada de armas estadounidenses a la isla es inaceptable. Pero también puede ser pragmática, dijo Xin. “China nunca ha querido tratar la venta de armas a Taiwán como moneda de cambio en las negociaciones con Estados Unidos”, dijo. “Pero, siendo realistas, cualquier cuestión puede convertirse en moneda de cambio en el curso de las relaciones internacionales o de la competición entre grandes potencias”. UN MENSAJE GANADOR PARA PEKÍN En cierto modo, Pekín ya se ha beneficiado de la táctica de Trump. Las declaraciones de Trump sugieren que ha asimilado en parte la descripción que hace China de Lai como un peligroso separatista que pretende llevar a Estados Unidos a la guerra. (Lai y su gobierno afirman que Taiwán en realidad ya es independiente, y que China es el país agresor). Trump también puso en duda que Estados Unidos pudiera acudir con éxito en defensa de Taiwán en una guerra. “No quiero que alguien se independice y, ya sabes, tengamos que viajar más de 15.000 kilómetros para librar una guerra”, dijo. Minxin Pei, profesora del Claremont McKenna College, quien estudia la política de liderazgo china, dijo: “Creo que Xi Jinping cree que ha tenido éxito en un aspecto en esta cumbre: en educar a Trump sobre Taiwán”.

“En opinión del pueblo chino, los comentarios de Trump sobre la cuestión de Taiwán son un gran avance”, dijo Wang Wen, antiguo periodista chino en Pekín, quien ahora es profesor en la Universidad Renmin de Pekín. Pekín puede obtener cierta ventaja simplemente si Trump aplaza cualquier aprobación el tiempo suficiente, dijeron algunos analistas. “La cuestión es si la venta pendiente de 14.000 millones de dólares se retrasa durante semanas, meses o más tiempo”, dijo Craig Singleton, director principal del Programa sobre China de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington. “Una retención prolongada, especialmente si está condicionada por las objeciones de Pekín, suscitaría preocupaciones mucho más serias sobre la fiabilidad de la disuasión estadounidense”. ¿PROBLEMAS PARA TAIWÁN? El principal partido de la oposición de Taiwán, el Partido Nacionalista, que apoya el estrechamiento de lazos con China, ha aprovechado este momento para argumentar que el presidente Lai ha empujado a la isla a un peligroso aprieto: desconfiado por Pekín, incapaz de confiar en Washington. “Creo que la cumbre Trump-Xi representa un punto de inflexión para Taiwán”, dijo Su Chi, exalto funcionario que había trabajado bajo gobiernos del Partido Nacionalista, en un foro celebrado en Taipéi. “Nuestro hermano mayor, Estados Unidos, lo siento, tiene demasiados problemas ahora mismo y sencillamente no puede ocuparse de nosotros”.