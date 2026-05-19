Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportan mayor actividad por depósito de utilidades

El presidente de la asociación, Alan Christian Duarte, señaló que durante los últimos días ya se ha observado un incremento en la afluencia de consumidores, particularmente en zonas comerciales y restaurantes del centro de la ciudad.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo informó que el reparto de utilidades ya comienza a reflejar un mayor movimiento en distintos giros comerciales de la ciudad, principalmente en restaurantes, tiendas de ropa, zapaterías, joyerías y negocios relacionados con graduaciones y celebraciones familiares.

“Sí hemos visto más movimiento y eso es positivo para el comercio. Venimos de meses complicados para muchos negocios y las utilidades ayudan a reactivar el consumo y darle un respiro a muchas familias y comercios”, dijo.

Asimismo, reiteró el llamado para que las utilidades sean entregadas completas y en tiempo, evitando pagos parciales o escalonados que terminen afectando la capacidad de compra de los trabajadores.

“Entendemos que algunas empresas tuvieron un año complicado, pero sí pedimos que en la medida de lo posible no se fraccionen los pagos ni se retrase el dinero, porque eso impacta directamente al comercio local y a la economía de muchas familias”, destacó.

La asociación señaló que el comportamiento del consumo durante mayo será importante para medir el ritmo económico del segundo trimestre del año, especialmente para pequeños y medianos negocios del Centro Histórico.