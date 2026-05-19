Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportan mayor actividad por depósito de utilidades

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    Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportan mayor actividad por depósito de utilidades
    Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, recalcó lo positivo de las mayores ventas por el uso de las utilidades de la clase trabajadora. VANGUARDIA

El presidente de la asociación, Alan Christian Duarte habló de una mayor afluencia de consumidores en las zonas comerciales y restaurantes en el corazón de la capital

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo informó que el reparto de utilidades ya comienza a reflejar un mayor movimiento en distintos giros comerciales de la ciudad, principalmente en restaurantes, tiendas de ropa, zapaterías, joyerías y negocios relacionados con graduaciones y celebraciones familiares.

El presidente de la asociación, Alan Christian Duarte, señaló que durante los últimos días ya se ha observado un incremento en la afluencia de consumidores, particularmente en zonas comerciales y restaurantes del centro de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/dinero/realizan-remodelacion-al-restaurante-principal-en-el-centro-de-saltillo-MH20726659

Sí hemos visto más movimiento y eso es positivo para el comercio. Venimos de meses complicados para muchos negocios y las utilidades ayudan a reactivar el consumo y darle un respiro a muchas familias y comercios”, dijo.

Asimismo, reiteró el llamado para que las utilidades sean entregadas completas y en tiempo, evitando pagos parciales o escalonados que terminen afectando la capacidad de compra de los trabajadores.

Entendemos que algunas empresas tuvieron un año complicado, pero sí pedimos que en la medida de lo posible no se fraccionen los pagos ni se retrase el dinero, porque eso impacta directamente al comercio local y a la economía de muchas familias”, destacó.

La asociación señaló que el comportamiento del consumo durante mayo será importante para medir el ritmo económico del segundo trimestre del año, especialmente para pequeños y medianos negocios del Centro Histórico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/buscan-a-adolescente-desaparecido-en-saltillo-fue-visto-por-ultima-vez-en-topo-chico-FM20792557

Finalmente, Duarte indicó que el comercio mantiene expectativas positivas para las próximas semanas, ante la cercanía de temporadas de graduaciones, vacaciones y el flujo de visitantes que comienza a proyectarse hacia la región por eventos como el FINA 2026 y el Mundial de Futbol

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