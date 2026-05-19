$!Saltillo: cierran primaria Manuel Acuña ante falta de atención a riesgos en el plantel

Padres de familia de la escuela primaria Manuel Acuña, ubicada en las colonias Torrecillas y Ramones, al nororiente de Saltillo, cerraron este lunes el plantel a manera de protesta ante la falta de atención de las autoridades a los riesgos que representan varios árboles deteriorados dentro de la institución. De acuerdo con madres de familia, durante el fin de semana uno de los árboles colapsó y cayó sobre parte de la infraestructura escolar, causando daños en aulas, bardas y áreas cercanas a los juegos infantiles. Actualmente, es posible observar el gran árbol sobre el techo de las instalaciones escolares.

Lilia Castellanos, madre de familia, señaló que desde el año pasado se han registrado incidentes por la caída de árboles viejos dentro de la escuela, además de otros cuyas ramas se encuentran cerca del cableado eléctrico del plantel.

Los padres acusaron que, pese a los oficios y solicitudes enviados a distintas dependencias, hasta el momento no han recibido una solución definitiva. La directora y docente del plantel, Alhely Ivón Ortiz Martínez, explicó que desde su llegada a la escuela, hace un año, detectó árboles dañados y en riesgo de colapso, por lo que se solicitaron intervenciones al área de Ecología municipal. Sin embargo, señaló que la dependencia informó que no cuenta con la maquinaria necesaria para realizar el retiro y que sería necesario rentar un “petibón”, cuyo costo oscila entre 8 mil y 9 mil pesos por día, recurso con el que la escuela no cuenta.

La directora detalló que al menos tres árboles ya han colapsado dentro del plantel, incluyendo el que actualmente se encuentra sobre el techo de dos aulas. Aunado a ello, padres de familia denunciaron la falta de atención de las autoridades hacia la escuela, cuya infraestructura, aseguraron, presenta diversas deficiencias. Jessica, madre de familia que forma parte de la comunidad escolar desde 2016, señaló que las condiciones del plantel se deterioraron aún más tras la pandemia y afirmó que, desde entonces, no se han realizado intervenciones importantes por parte del gobierno, por lo que varias mejoras y trabajos de mantenimiento han sido cubiertos por padres de familia y docentes.

La directora añadió que, al concluir el ciclo escolar pasado, en julio, personas ingresaron al plantel para robar material didáctico y equipo, como proyectores, computadoras, impresoras y televisores utilizados en las clases, situación que afectó las actividades escolares. Señaló además que las condiciones del inmueble han impactado en la matrícula, ya que algunos padres han optado por buscar otros planteles con mejores condiciones, lo que ha llevado a la escuela a operar actualmente bajo la modalidad bidocente.

Los manifestantes señalaron que mantendrán cerrada la escuela hasta recibir atención por parte de las autoridades educativas para resolver tanto el retiro de los árboles como los daños estructurales en el inmueble.

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