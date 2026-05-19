Saltillo: cierran primaria Manuel Acuña ante falta de atención a riesgos en el plantel

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    Saltillo: cierran primaria Manuel Acuña ante falta de atención a riesgos en el plantel
    Un árbol de gran tamaño permanece sobre el techo de dos aulas después de caer durante el fin de semana, provocando daños materiales y aumentando la preocupación de la comunidad educativa por la seguridad de los estudiantes. HOMERO SÁNCHEZ

Padres y docentes denunciaron daños en aulas y bardas del plantel ocasionados por la caída de árboles viejos, además de falta de atención por parte de las autoridades para retirarlos

Padres de familia de la escuela primaria Manuel Acuña, ubicada en las colonias Torrecillas y Ramones, al nororiente de Saltillo, cerraron este lunes el plantel a manera de protesta ante la falta de atención de las autoridades a los riesgos que representan varios árboles deteriorados dentro de la institución.

De acuerdo con madres de familia, durante el fin de semana uno de los árboles colapsó y cayó sobre parte de la infraestructura escolar, causando daños en aulas, bardas y áreas cercanas a los juegos infantiles. Actualmente, es posible observar el gran árbol sobre el techo de las instalaciones escolares.

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$!Madres y padres de familia señalaron que desde hace meses han solicitado la intervención de diversas dependencias para retirar árboles considerados peligrosos, sin obtener una solución definitiva.
Madres y padres de familia señalaron que desde hace meses han solicitado la intervención de diversas dependencias para retirar árboles considerados peligrosos, sin obtener una solución definitiva. HOMERO SÁNCHEZ

Lilia Castellanos, madre de familia, señaló que desde el año pasado se han registrado incidentes por la caída de árboles viejos dentro de la escuela, además de otros cuyas ramas se encuentran cerca del cableado eléctrico del plantel.

$!La directora del plantel informó que al menos tres árboles han colapsado dentro de la escuela, mientras que otros continúan representando un riesgo por su cercanía con el cableado eléctrico y áreas utilizadas por los alumnos.
La directora del plantel informó que al menos tres árboles han colapsado dentro de la escuela, mientras que otros continúan representando un riesgo por su cercanía con el cableado eléctrico y áreas utilizadas por los alumnos. HOMERO SÁNCHEZ

Los padres acusaron que, pese a los oficios y solicitudes enviados a distintas dependencias, hasta el momento no han recibido una solución definitiva. La directora y docente del plantel, Alhely Ivón Ortiz Martínez, explicó que desde su llegada a la escuela, hace un año, detectó árboles dañados y en riesgo de colapso, por lo que se solicitaron intervenciones al área de Ecología municipal. Sin embargo, señaló que la dependencia informó que no cuenta con la maquinaria necesaria para realizar el retiro y que sería necesario rentar un “petibón”, cuyo costo oscila entre 8 mil y 9 mil pesos por día, recurso con el que la escuela no cuenta.

$!La protesta incluyó el cierre total de la escuela, ya que los manifestantes advirtieron que no permitirán el regreso a clases hasta que exista un compromiso para atender los daños estructurales y retirar los árboles en riesgo.
La protesta incluyó el cierre total de la escuela, ya que los manifestantes advirtieron que no permitirán el regreso a clases hasta que exista un compromiso para atender los daños estructurales y retirar los árboles en riesgo. HOMERO SÁNCHEZ

La directora detalló que al menos tres árboles ya han colapsado dentro del plantel, incluyendo el que actualmente se encuentra sobre el techo de dos aulas.

Aunado a ello, padres de familia denunciaron la falta de atención de las autoridades hacia la escuela, cuya infraestructura, aseguraron, presenta diversas deficiencias. Jessica, madre de familia que forma parte de la comunidad escolar desde 2016, señaló que las condiciones del plantel se deterioraron aún más tras la pandemia y afirmó que, desde entonces, no se han realizado intervenciones importantes por parte del gobierno, por lo que varias mejoras y trabajos de mantenimiento han sido cubiertos por padres de familia y docentes.

$!Padres de familia cerraron las instalaciones de la primaria Manuel Acuña para exigir atención a los riesgos que representan varios árboles en mal estado, luego de que uno de ellos colapsara sobre parte de la infraestructura escolar.
Padres de familia cerraron las instalaciones de la primaria Manuel Acuña para exigir atención a los riesgos que representan varios árboles en mal estado, luego de que uno de ellos colapsara sobre parte de la infraestructura escolar. HOMERO SÁNCHEZ

La directora añadió que, al concluir el ciclo escolar pasado, en julio, personas ingresaron al plantel para robar material didáctico y equipo, como proyectores, computadoras, impresoras y televisores utilizados en las clases, situación que afectó las actividades escolares.

Señaló además que las condiciones del inmueble han impactado en la matrícula, ya que algunos padres han optado por buscar otros planteles con mejores condiciones, lo que ha llevado a la escuela a operar actualmente bajo la modalidad bidocente.

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Los manifestantes señalaron que mantendrán cerrada la escuela hasta recibir atención por parte de las autoridades educativas para resolver tanto el retiro de los árboles como los daños estructurales en el inmueble.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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