Logra IMSS Coahuila reclutar a 339 especialistas en ‘Draft de médicos’ (video)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila logró reclutar a 339 médicos especialistas durante la Feria de Reclutamiento IMSS 2025, conocida como “Draft de médicos”, realizada del 26 de febrero al 13 de marzo en la Ciudad de México.

A través de la Jefatura de Desarrollo de Personal, se informó que los resultados de este proceso permitieron cubrir el 98 por ciento de las plazas vacantes en los Hospitales Generales de Sub Zona (HGSZ) No. 21 de San Pedro y No. 6 de Parras de la Fuente.

TE PUEDE INTERESAR: Convocan a campaña de donación altruista de Sangre en la UAdeC

En cuanto a la distribución de las plazas, se detalló que:

>Zona Norte: Se cubrieron 18 plazas y 6 suplentes.

>Región Carbonífera: Se ocuparon 20 vacantes.

>Región Centro: Se lograron 32 plazas y 11 suplentes.

Entre las especialidades que se lograron cubrir destacan anestesiología, cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina de urgencias, nefrología, oncología, traumatología, geriatría, medicina física y rehabilitación, medicina interna, neumología, neurocirugía, terapia intensiva, urología, otorrinolaringología, oftalmología y cirugía plástica, entre otras.