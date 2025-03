Convocan a campaña de donación altruista de Sangre en la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Químicas, de Saltillo, en colaboración con la Secretaría de Salud y el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en la Campaña de Donación Altruista de Sangre, que se llevará a cabo el 8 y 9 de abril de 2025.

La jornada se realizará de 08:00 a 14:00 horas en la Planta Piloto de Polímeros de la Facultad de Ciencias Químicas, ubicada en el Campus Central de la UAdeC, sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo. Esta iniciativa busca fomentar la cultura de la donación voluntaria y garantizar el abastecimiento de sangre segura para pacientes que lo requieran.

Los interesados en sumarse a esta causa deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia de conducir, pasaporte mexicano reciente o credencial escolar o laboral) y acudir aseados, con ropa de manga corta u holgada.

Para ser elegible como donante, es indispensable cumplir con las siguientes condiciones:

>Tener entre 18 y 65 años de edad.

>Pesar más de 50 kilogramos.

>No estar embarazada ni en periodo de lactancia.

>Haber descansado mínimo 8 horas la noche previa.

>No presentar síntomas de enfermedad como tos, gripa o molestias de garganta.

Además, no deben padecer enfermedades crónicas descontroladas (como diabetes o hipertensión), no estar bajo tratamiento médico, ni haber sido vacunados en los últimos 30 días. Asimismo, no deben haber recibido transfusiones, realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en los últimos 12 meses.

Se recomienda ingerir líquidos como agua, jugos naturales o electrolitos antes de la donación y evitar alimentos grasosos por lo menos seis horas antes.

Para conocer más detalles sobre la Campaña de Donación Altruista de Sangre, los interesados pueden visitar la página de Facebook “Facultad Ciencias Químicas 2024-2027” o comunicarse a los teléfonos (844) 415-5392, (844) 415-5752, (844) 416-9213 y (844) 415-9534.

La UAdeC reafirma su compromiso con la salud pública y la solidaridad, invitando a la sociedad a participar en esta noble causa que puede salvar vidas.