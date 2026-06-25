‘Los ojos de México están en Coahuila’: Canacintra destaca liderazgo industrial del estado

“Hoy los ojos de México están en Coahuila”, así reconoció la presidenta nacional de Canacintra el liderazgo industrial, la estabilidad laboral y la capacidad del estado para construir acuerdos entre gobierno, trabajadores y empresarios. Durante la firma del Pacto Coahuila, María de Lourdes Medina sostuvo que la entidad se ha consolidado como uno de los principales motores manufactureros del país, gracias a su fortaleza exportadora, su capacidad para atraer inversión y el desarrollo de sectores estratégicos como el automotriz, de autopartes, metalmecánico y siderúrgico.

“No soy coahuilense, pero me siento en casa”, expresó al agradecer al gobernador Manolo Jiménez Salinas por encabezar un gobierno de “altas miras” e impulsar condiciones de confianza para el crecimiento económico. La presidenta de Canacintra Nacional señaló que el Pacto Coahuila es un ejercicio ejemplar de diálogo social efectivo, al demostrar que la colaboración entre gobierno, trabajadores y empresarios permite generar estabilidad, competitividad y bienestar. Subrayó que México necesita modelos como el de Coahuila, donde la condición tripartita permite sumar esfuerzos para fortalecer la clase media, mejorar salarios y construir una relación productiva entre empresas y sindicatos. En ese sentido, reconoció el papel de organizaciones sindicales como la CTM, al señalar que el sindicalismo responsable y cercano permite trabajar de manera concreta y humana, mientras que la confrontación no abona ni a la productividad ni a la estabilidad.

También destacó que Coahuila será sede de la Convención Nacional de Canacintra 2026, encuentro que reunirá en Saltillo a industriales de todo el país para dialogar sobre el futuro de la manufactura mexicana, la competitividad, la innovación y el fortalecimiento de las cadenas productivas. La elección de Coahuila como sede, afirmó, representa un reconocimiento a su capacidad productiva, estabilidad laboral y confianza para la inversión. Finalmente, la dirigente reconoció al gobernador Manolo Jiménez por su respaldo permanente a la industria y al presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles, por su liderazgo en la organización del encuentro nacional. “Trabajar en México es hacer grande a nuestro país”, expresó, al llamar a seguir construyendo desde Coahuila el futuro industrial que México necesita.

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