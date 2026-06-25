‘Desde Coahuila construimos’: empresarios respaldan Pacto Coahuila como modelo de certeza y empleo

Durante la firma del acuerdo, Cabello Elizondo señaló que el sector empresarial no acude al pacto solo con buenas intenciones, sino con compromisos medibles: formalizar el empleo, capacitar antes de exigir, pagar salarios dignos y dar seguimiento puntual a los avances mediante indicadores, fechas y resultados.

Al afirmar que “desde Coahuila construimos”, el empresario y consejero de Coparmex , Roberto Cabello Elizondo, sostuvo que el Pacto Coahuila representa un modelo de unidad, certeza y diálogo social efectivo entre gobierno, trabajadores y sector privado, orientado a fortalecer la estabilidad laboral, la competitividad y la generación de empleo.

“Lo que no se mide no se cumple y lo que aquí firmamos lo vamos a cumplir”, expresó ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas, autoridades laborales, alcaldes, líderes sindicales y representantes empresariales.

El representante del sector privado destacó que Coahuila ofrece condiciones clave para la inversión: seguridad, reglas claras, estabilidad laboral, diálogo social y visión de futuro. Subrayó que estos factores permiten planear, crecer y generar mejores oportunidades para las familias.

Cabello reconoció especialmente el papel de los trabajadores coahuilenses, al señalar que detrás de cada exportación, planta instalada e inversión anunciada hay disciplina, esfuerzo y talento laboral.

“El trabajador no es un costo; es el origen de todo lo que celebramos”, afirmó.

También llamó a sindicatos y empresas a verse como socios de un mismo destino, al advertir que cuando una parte pierde, pierden todos. En ese sentido, reconoció al dirigente cetemista Tereso Medina como un coahuilense que encabeza a los trabajadores de México y como prueba de que en Coahuila se construye liderazgo nacional.

Frente a retos como los aranceles al acero y aluminio, la reconfiguración del nearshoring y la incertidumbre en torno al T-MEC, Cabello afirmó que la respuesta de Coahuila debe ser cerrar filas.

“El adversario no es el empresario ni el trabajador; el adversario es la incertidumbre”, sostuvo.

Finalmente, reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y afirmó que el Pacto Coahuila tiene rumbo, unidad y confianza para seguir construyendo un estado más fuerte, competitivo y con oportunidades para las generaciones presentes y futuras.