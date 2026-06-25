Blindaje, migración y reforma: los tres ejes de la agenda en Coahuila

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Coahuila
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    Blindaje, migración y reforma: los tres ejes de la agenda en Coahuila
    El titular de la Secretaría de Gobierno (al centro) reiteró que se trabaja en el blindaje para carreteras. CORTESÍA

Óscar Pimentel González informó que se reforzará la vigilancia en carreteras y accesos a Coahuila; además, destacó la disminución del flujo migratorio y expresó reservas sobre algunos cambios a la legislación electoral

Esta mañana, en el marco del evento Pacto Coahuila, celebrado en Saltillo, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, presentó una evaluación sobre los operativos de seguridad vigentes, los avances en la contención del flujo migratorio hacia la frontera norte y el impacto de las recientes reformas político-electorales aprobadas por el Congreso local.

COORDINACIÓN PERMANENTE PARA EL BLINDAJE DE LAS CARRETERAS

El funcionario estatal confirmó la activación de un despliegue de vigilancia terrestre e interinstitucional, cuyo objetivo es salvaguardar los accesos viales a la entidad y las zonas limítrofes con estados vecinos que registran dinámicas delictivas complejas.

“Vamos a tener, como es costumbre ya en Coahuila, un operativo de seguridad coordinado con las fuerzas federales: la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y los municipios, para que en las carreteras y en las entradas a los principales centros urbanos tengamos mucha vigilancia”, señaló.

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Agregó que se pondrá especial atención en zonas identificadas como susceptibles a incidentes, como la brecha del Gas, así como en los límites con otras entidades.

“La idea es mantener a Coahuila blindado, seguro, y que la gente pueda transitar por el estado con toda seguridad”, afirmó.

DESCENSO MIGRATORIO Y OPERATIVOS EN LA FRANJA FRONTERIZA

Respecto a la situación migratoria en la entidad, Pimentel González anunció que la próxima semana la Mesa Estatal de Seguridad sesionará en el norte del estado, con el fin de evaluar las estrategias de contención y revisar las cifras oficiales junto con las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

“La próxima semana vamos a tener una reunión en Piedras Negras, el miércoles. Ahí realizaremos la Mesa Estatal de Seguridad y aprovecharemos para tener una reunión del Grupo de Coordinación Migratoria, a fin de que el Instituto Nacional de Migración nos muestre los resultados de los últimos meses y reforzar precisamente los operativos”, explicó.

Añadió que, pese a las fluctuaciones estacionales, las estadísticas muestran una tendencia general a la baja en el tránsito irregular, debido al apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y al despliegue de brigadas de rescate humanitario en las márgenes del Río Bravo.

“Puede variar en algunos momentos del año, pero, en general, la tendencia es decreciente. Se han reforzado los puestos de control con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública al Instituto Nacional de Migración y de la propia Guardia Nacional”, indicó.

Asimismo, destacó que los esquemas federales de retorno asistido han permitido que las personas repatriadas regresen directamente a sus comunidades de origen, sin que haya sido necesario utilizar el albergue instalado en Coahuila para atender posibles deportaciones masivas.

“Los deportados que han llegado al albergue van solamente por la Tarjeta del Bienestar que les otorga el Gobierno Federal y, a partir de ahí, se trasladan a sus lugares de origen. Afortunadamente, no ha sido necesario utilizar las instalaciones que se construyeron para dar alojamiento a los deportados”, señaló.

BALANCE Y RESERVAS SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA LEY ELECTORAL

Finalmente, el secretario fijó postura sobre la reforma electoral aprobada recientemente por el Poder Legislativo. Aunque consideró positiva la imposición de filtros de elegibilidad para impedir que personas con antecedentes criminales sean candidatas, expresó preocupación por los efectos que la reducción de espacios en las planillas de los ayuntamientos podría tener en la representación de las minorías.

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“Hay algunas reformas muy positivas, como el hecho de no permitir que personas con algún antecedente criminal puedan ser candidatas. Me parece de lo más importante”, dijo.

No obstante, señaló que deberán revisarse aspectos como la reducción en la integración de los cabildos y la posible eliminación de regidurías de minoría, al advertir que ello podría afectar la pluralidad democrática en los municipios.

“Hay que buscar mecanismos para adaptarnos a estas reformas, pero tratar de continuar avanzando en un clima de democracia, consenso y diálogo”, expuso.

Por último, ante los nuevos lineamientos de equidad de género impulsados a nivel federal, consideró que la asignación de candidaturas debe contemplar tanto la apertura de oportunidades para las mujeres como las capacidades y trayectorias de quienes aspiren a un cargo de elección popular.

“Debemos considerar siempre la equidad de género y la apertura de oportunidades para las mujeres, pero también las capacidades de quienes pueden ser candidatas a un puesto de elección popular. Eso viene a equilibrar que no sea una obligación simplemente, sino que se consideren sus capacides”, concluyó.

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Óscar Pimentel González

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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