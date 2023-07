‘Los saltillenses nacemos donde nos da la gana’: Tres personajes de la ciudad que no nacieron aquí

El escritor Julián Herbert, originario de Acapulco, Guerrero, se asentó en Saltillo por amor. Hace 35 años, durante las vacaciones conoció a una mujer que lo impactó; en una estrategia por ser correspondido se mudó a la capital coahuilense. El romance duró dos meses, pero el novelista vio en la ciudad una oportunidad de crecimiento.

“Para mí Saltillo fue una mejora respecto de donde venía, en términos materiales y de oportunidades, pero la ciudad fue muy difícil para mí los primeros años. Yo vivo en la ciudad desde hace 35 años, y tuvieron que pasar 25 para que me consideraran saltillense. Es una ciudad que es un poco difícil”.

El poeta refiere que hay programas académicos o espectáculos que se prueban en Saltillo porque existe la teoría de que si funcionan en esta ciudad, van a funcionar en cualquier lado, prueba de ello dijo es que “es una ciudad que se dedica sistemáticamente a quebrar franquicias internacionales”.

Julián Herbert define esta dureza de Saltillo como un sitio que para quedarte no solo te impone condiciones, también te reta. “entonces eso habla un poco de ‘digo esto me cae bien y me cae mal de la ciudad’. A mí eso me convenció de quedarme en la ciudad”.

“Conmigo ha sido súper generosa, pero no es una ciudad que te entusiasme mucho. Creo que a mí me consiguió una personalidad que me ha hecho como enfrentar mucho las cosas también. Para nada me arrepiento de haberme quedado aquí, al contrario, he tenido muchísimas oportunidades de irme y mientras pueda voy a quedarme aquí”.

El escritor considera que la migración de la gente de las regiones Centro y Norte del estado ha favorecido a los saltillenses, cree que este fenómeno ha modificado la actitud y ha dado pie a que la gente sea más receptiva.

“La gastronomía ha mejorado notablemente, hay una idea de gentrificación en este momento, conectada con el ámbito de lo local que no en todas las ciudades pasa. Este tipo de mecanismos que combinan lo regional con lo cosmopolita, me parecen súper interesantes, de cómo ha cambiado la ciudad para bien y para mal”.

El novelista reconoce las bondades del crecimiento económico de la ciudad, pero considera que una víctima de ello es el peatón. “La movilidad, todo lo que significa el norte de la ciudad, es un mundo extraño para mí”, asegura el hombre que nunca ha tenido un coche por elección. “Me parece que los peatones en este territorio (zona norte), somos hombre al agua”.

Aplaudió el proyecto de peatonalización del centro de la ciudad, pues asegura que le dará un plus a Saltillo, pero dijo que la administración pública de pronto tiene caídas en la ejecución de proyectos que calificó como “inútiles”. “Como los trabajos que se hicieron en -El Mirador-, me parece que es dinero, tiempo y energía perdidos porque ya pasó suficiente tiempo como para que se hubieran convertido en algo, y no se convirtieron en nada”.

Julián Herbert asegura que lo que más ama de Saltillo, es que en la ciudad están sus hijos, su esposa y sus amigos. “El apego de personas a las que amo profundamente, y de las que me siento parte muy integrada”.

La Alameda Zaragoza es el amor a primera vista del artista. “Para mí es uno de los lugares más bellos del mundo, del planeta. Es una energía que para mí es especial, me parece que es un lugar bonito físicamente, pero también me atrae mucho, es como muy magnético. Hay algo que me gusta mucho, que es el entre cruzamiento social, ese sitio donde se puede observar con transversalidad a las personas”.

La memoria, la arquitectura y los atardeceres de Saltillo son joyas nostálgicas de la ciudad para el novelista guerrerense de nacimiento, pero saltillense de corazón.

