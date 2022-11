Maestra alega ser retenida por padres de familia en escuela de Ramos Arizpe; Sedu lo niega

La profesora Yensa Anacani Gloria Esparza, quien ha laborado por un año en el plantel escolar de nivel primaria ubicado en el ejido Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, y que lleva el mismo nombre, ha sido retenida en contra de su voluntad desde las 7:00 horas por 18 madres de familia que exigen una respuesta por parte de la Secretaría de Educación de Coahuila.

Aunque la maestra desconoce el conflicto por el que ha sido retenida, informó que el 23 de noviembre recibió una notificación por parte de la Sedu en donde la suspenden de su labor como docente.

La noticia llegó a oídos de la comunidad de madres de familia quienes a primera hora decidieron cerrar con cadenas y candados uno de los salones de la escuela, en donde retuvieron a la profesora para exigir al jurídico de la Secretaría una respuesta frente al conflicto que se sostiene con la ex supervisora del plantel, Liliana Fabiola de la Rosa Cortés.

“Ellos están enojados porque no han recibido ninguna respuesta, ayer la Secretaría de Educación me manda decir que yo estoy suspendida como maestra, pero ellos no quieren que yo me vaya y por eso me toman como rehén, para exigir una respuesta por parte del Jurídico”, comenta Yensa Anacani Gloria.

Por otro lado, mencionó que, si no existe respuesta por parte de la Secretaría de Educación, su retención se alargaría el tiempo necesario, o al menos eso le han dicho las madres de familia:

“Piensan que yo soy un enlace cuando en realidad yo soy ajena a la situación que ellos tienen, ahorita estoy retenida en contra de mi voluntad, las mamás no están agresivas, pero si me han dicho que hasta que no llegue la Secretaría ellas no me dejarán ir”, dijo.

Aunque la profesora no ha dado reporte a las autoridades de seguridad municipal, ya se puso en contacto con su Sindicato, mismo que le ha dado la indicación de permanecer en el sitio y guardar la calma en tanto puedan llegar a salvaguardarla.

“Ya ha pasado mucho tiempo, el Sindicato me dice que ya viene para acá, yo no puedo actuar de forma agresiva porque soy una maestra, por eso pido que esto se resuelva de forma inmediata”, manifestó.

MAESTRA FUE DESPEDIDA: SEDU

El Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación informó que el 23 de noviembre se entregó el cese de sus labores a la profesora Yensa Anacani Gloria. Sin embargo, ella decidió reportar su situación como una retención en la escuela, en la que no participaron padres de familia.

“La maestra se está resistiendo al cese de sus labores, tenemos el reporte de que la escuela continúa abierta y no hay ningún tipo de movilización, tampoco hay salones cerrados con candados, es una situación personal de ella”, comentaron.