Maestros exigen en Torreón pensiones justas y el fin de la Ley del ISSSTE 2007

TORREÓN, COAH.- Con la consigna de proteger el futuro laboral del sector educativo, decenas de maestros se movilizaron esta mañana por el centro de Torreón. La marcha, que culminó en las inmediaciones del Palacio Federal, tuvo como objetivo exponer la urgencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007, un marco legal que, según los docentes, ha precarizado las pensiones. El recorrido inició en la Alameda Zaragoza y reunió a maestros de diversos niveles educativos. Durante la movilización, los participantes subrayaron que su demanda busca establecer un modelo de jubilación basado en la justicia social y en el reconocimiento a los años de servicio en el magisterio.

Quetzalcóatl Perales, uno de los líderes del movimiento, señaló que la protesta forma parte de una exigencia nacional para visibilizar la situación de los trabajadores del Estado. El docente enfatizó que el sistema de pensiones debe ser reformado para garantizar que los maestros se retiren con ingresos suficientes para su sustento tras concluir su vida laboral. Durante el trayecto, el contingente realizó una escala en la sede de la Sección 35 del SNTE, en un acto de fuerte carga simbólica. Con carteles y consignas, los maestros manifestaron su inconformidad y acusaron falta de respaldo por parte de las dirigencias sindicales, señalando a las secciones 35 y 38 por no encabezar esta demanda.

Al arribar al Palacio Federal, el grupo reiteró su pliego petitorio y exigió la atención inmediata de las autoridades federales. Finalmente, los manifestantes advirtieron que continuarán con sus acciones de protesta si no se atiende su demanda de garantizar jubilaciones dignas, al considerar que se trata de una lucha fundamental para el magisterio nacional.

Publicidad

Temas

Pensiones

Localizaciones

Coahuila Torreón

