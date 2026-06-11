Maestros exigen en Torreón pensiones justas y el fin de la Ley del ISSSTE 2007

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    Maestros exigen en Torreón pensiones justas y el fin de la Ley del ISSSTE 2007
    La movilización partió desde la Alameda Zaragoza con participación de maestros de distintos niveles educativos. SANDRA GÓMEZ

Los docentes señalan que la ley ha afectado negativamente las pensiones del magisterio

TORREÓN, COAH.- Con la consigna de proteger el futuro laboral del sector educativo, decenas de maestros se movilizaron esta mañana por el centro de Torreón. La marcha, que culminó en las inmediaciones del Palacio Federal, tuvo como objetivo exponer la urgencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007, un marco legal que, según los docentes, ha precarizado las pensiones.

El recorrido inició en la Alameda Zaragoza y reunió a maestros de diversos niveles educativos. Durante la movilización, los participantes subrayaron que su demanda busca establecer un modelo de jubilación basado en la justicia social y en el reconocimiento a los años de servicio en el magisterio.

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Quetzalcóatl Perales, uno de los líderes del movimiento, señaló que la protesta forma parte de una exigencia nacional para visibilizar la situación de los trabajadores del Estado.

El docente enfatizó que el sistema de pensiones debe ser reformado para garantizar que los maestros se retiren con ingresos suficientes para su sustento tras concluir su vida laboral.

Durante el trayecto, el contingente realizó una escala en la sede de la Sección 35 del SNTE, en un acto de fuerte carga simbólica. Con carteles y consignas, los maestros manifestaron su inconformidad y acusaron falta de respaldo por parte de las dirigencias sindicales, señalando a las secciones 35 y 38 por no encabezar esta demanda.

$!El movimiento busca un sistema de jubilación basado en justicia social y reconocimiento a la trayectoria docente.
El movimiento busca un sistema de jubilación basado en justicia social y reconocimiento a la trayectoria docente. SANDRA GÓMEZ

Al arribar al Palacio Federal, el grupo reiteró su pliego petitorio y exigió la atención inmediata de las autoridades federales.

Finalmente, los manifestantes advirtieron que continuarán con sus acciones de protesta si no se atiende su demanda de garantizar jubilaciones dignas, al considerar que se trata de una lucha fundamental para el magisterio nacional.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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