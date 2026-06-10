Coahuila: sin avances concretos, concluye tercera mesa de diálogo entre maestros y autoridades

La tercera mesa de diálogo entre representantes del magisterio y autoridades estatales concluyó este miércoles sin acuerdos concretos sobre las principales demandas de los docentes, quienes mantienen movilizaciones en distintas regiones de Coahuila.

Durante la reunión, los maestros, representantes de las secciones sindicales 5, 38 y 35 en el estado, entregaron un pliego de propuestas enfocado en temas como la defensa de los derechos laborales adquiridos, la revisión de los esquemas pensionarios, la recuperación del poder adquisitivo, mejoras en los servicios de salud, protección jurídica para docentes y la instalación de una mesa permanente de seguimiento.

Entre los planteamientos también se incluyeron medidas de protección laboral para docentes, fortalecimiento de las áreas jurídicas de la Secretaría de Educación, protocolos más claros para la atención de denuncias, apoyo psicológico y acciones para garantizar la seguridad en los planteles escolares. Al término del encuentro, más de un centenar de maestros que permanecían en la explanada de la Secretaría de Educación expresaron su inconformidad por la falta de avances tangibles, principalmente referente a la abrogación de la ley del ISSSTE, en la que, cabe recordar, el estado no tiene competencia y debe ser atendida en el ámbito federal, por lo que advirtieron nuevas manifestaciones en los próximos días. El profesor Osvaldo Balderas, señaló que buscan que desde el ámbito estatal se haga un exhorto a la federación para la atención de esta demanda y adelantó que buscarán a los legisladores electos, que tomarán protesta el 1 de enero de 2027, para que hagan un llamado en el mismo sentido. Respecto a la propuesta planteada por el Gobierno del Estado y la representación del Gobierno Federal desde la primera mesa de diálogo para financiar el traslado de una representación magisterial a la Ciudad de México, el profesor Osvaldo Balderas aseguró que el movimiento rechazó el ofrecimiento al considerar que debe mantenerse independiente.

Explicó que los propios docentes cubrirían los gastos de la comitiva que eventualmente viaje a la capital del país para presentar sus planteamientos ante autoridades federales. Indicó que, de acuerdo con información proporcionada por representantes del movimiento, existe la posibilidad de realizar el viaje después del 15 de julio; sin embargo, precisó que primero esperarán los resultados de las negociaciones que actualmente se desarrollan en Coahuila antes de definir una fecha y la integración de la delegación. SURGEN DESACUERDOS POR INASISTENCIAS DE DOCENTES Durante la reunión también se abordó el impacto de las movilizaciones en los planteles educativos. Los docentes señalaron que se han coordinado los equipos en las escuelas para disminuir las afectaciones a las comunidades escolares. Derivado de los movimientos, en distintas escuelas del estado se han suspendido clases o realizado ajustes para permitir la participación de maestros en las manifestaciones.

Como parte de las acciones de este martes, se levantó una lista de asistencia entre los participantes para gestionar la justificación de las faltas y evitar afectaciones salariales. Sin embargo, los representantes del movimiento solicitaron que en futuras jornadas ya no sea necesario recurrir a este mecanismo y que las ausencias derivadas de las movilizaciones sean justificadas de manera general a pesar de que previo a ello, reconocieron la existencia de reportes de docentes que argumentaron asistir a las manifestaciones para ausentarse de sus centros de trabajo sin participar. Autoridades educativas recordaron que los maestros tienen una responsabilidad con los alumnos y padres de familia, y calificaron como una falta de respeto la suspensión de clases cuando ya existe una mesa de diálogo con representantes del movimiento.

Sobre ello, Balderas señaló que las faltas derivadas de futuras movilizaciones no serán justificadas. Autoridades y docentes sostendrán un nuevo encuentro este jueves, mientras que los integrantes del movimiento fueron convocados a permanecer en plantón en la explanada de la Secretaría de Educación a partir de las 8:00 horas.

Publicidad

Temas

Maestros Magisterio protestas

Localizaciones

Coahuila Saltillo

