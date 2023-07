Mantendrá PRI Alianza con PAN y PRD, pero también con la ciudadanía: Carlos Robles

El Partido Revolucionario institucional mantendrá -a nivel local y nacional- la alianza establecida con el PAN y el PRD en los comicios de los últimos años, porque se trata de una suma de fuerzas que ha dado buenos resultados y que responde a una demanda de la gente, aseguró Carlos Robles Loustaunau, tras asumir la dirigencia estatal del tricolor en Coahuila.

“A nivel nacional y a nivel estatal vamos a seguir trabajando de la mano con esos dos partidos, porque estamos seguros que unidos, sociedad y partidos políticos, vamos a elegir a los mejores perfiles para ganar las elecciones que tenemos en puerta”, afirmó el nuevo dirigente partidista.

El sostenimiento de la alianza Va Por México, agregó, implica refrendar “de nueva cuenta una gran alianza con la ciudadanía”, pues no se trata únicamente de convocar a quienes “simpatizan y militan con los tres partidos, sino con la gente que no tiene partido, con el ciudadano que a veces no está metido en la política”.

En este sentido reconoció que, en buena medida, fueron las personas que no militan en ningún partido político quienes les otorgaron el triunfo obtenido en las urnas el pasado 4 de junio. Por ello, aseveró, “vamos a reforzar con ellos esta gran alianza que nos llevará de nueva cuenta a obtener otra vez una victoria contundente, tanto en estas elecciones para alcaldes y legisladores, así como la de la Presidencia de la República”.

Acompañado de Olivia Martínez Leyva, quien asumió la Secretaría General del Comité Estatal, dijo que recibió de Rodrigo Fuentes, a quien sustituyó en el cargo, “un partido muy fuerte y unido que dio grandes resultados.

“Estamos en un momento de reflexión, de hacer un análisis de este proceso, de todo lo bueno y lo que tenemos que mejorar para estar más que preparados para el próximo año, no sólo en Coahuila, sino también a nivel nacional”, concluyó.

ENTREGA NOMBRAMIENTOS

De cara al próximo proceso electoral, Robles Loustaunau entregó nombramientos de las siguientes carteras:

Secretaría de Organización: Álvaro Moreira Valdés; Secretaría de Acción Electoral, Inocencio Aguirre Willars; Secretaría Técnica, Adrián Herrera López; Secretaría Jurídica, Rodrigo Hernández González; Secretaría de Operación Política, Diego Rodríguez Canales; Secretaria de Sistemas e Informática, Lemuel Cisneros Armenta y Secretaría Particular, Jesús Sáenz González, a quienes llamó a trabajar sin descanso para garantizar el triunfo en los próximos comicios electorales.