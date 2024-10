Mantiene SEDU protocolos contra comida chatarra al interior de escuelas de Coahuila; venta callejera no está regulada

En México existe una ley que indica la obligatoriedad de la venta de alimentos sanos al interior de las escuelas; sin embargo, desde las banquetas o del otro lado de las bardas, los vendedores logran llevar productos chatarra a los estudiantes.

Jorge Alberto Salcido Portillo, subsecretario de educación básica en Coahuila, aseguró que, en el estado, las tiendas al interior de las escuelas están reguladas para este tema.

“Aquí en Coahuila siempre se ha trabajado, en cada servicio regional hay un responsable para que las cooperativas o cafeterías vendan comida lo más sana que se pueda”, informó el subsecretario.

A nivel federal se está preparando una modificación a las leyes en la que se busca que, además de que los alimentos sean lo más sanos posible, tendrán prohibido el ingreso aquellos que tengan sellos de advertencia, según la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

“Puede ser que por fuera lo haya, porque por fuera de la escuela nosotros no lo podemos regular, pero las cafeterías que están al interior, esas sí; el director tiene que ver que se venda comida sana”, confirmó Salcido Portillo.

Dentro de los protocolos escolares en Coahuila, existe uno que obliga a los directores de los planteles educativos a revisar los productos que se venden al interior de las escuelas, y a quienes incumplan se les puede sancionar.

“Hay protocolos, con llamadas de atención; no lo hacemos solos, sino en conjunto con la jurisdicción sanitaria, y si no se lleva a cabo lo que marca el protocolo de comida sana, se dan llamadas de atención, y si no se actúa, se quita la concesión y se le da a otra persona”, señaló Jorge Salcido.