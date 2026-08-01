Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo

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    Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo
    Javier Díaz destacó que más de 10 mil empleados de Stellantis ya participan en los grupos de WhatsApp de Seguridad para fortalecer la comunicación con las autoridades. CORTESÍA

Durante un evento de la Sección 23 del sindicato automotriz, se entregaron becas, apoyos y reconocimientos, además de reforzar la estrategia de seguridad con la incorporación de más de 10 mil trabajadores a grupos de WhatsApp

La colaboración entre el sector industrial, las organizaciones sindicales y los distintos niveles de gobierno volvió a quedar de manifiesto en Saltillo durante un evento encabezado por el alcalde Javier Díaz González y el secretario general de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana, Guillermo Díaz Castañeda, en el que se entregaron miles de apoyos destinados a las familias trabajadoras del Complejo Coahuila de Stellantis México.

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Como parte de la jornada, trabajadores de las cuatro plantas del complejo recibieron más de mil becas educativas, alrededor de 5 mil apoyos diversos y 900 Premios de Lealtad en reconocimiento a su trayectoria laboral. Además, se realizó la clausura del Campamento de Verano 2026, dirigido a hijos e hijas de los empleados, en un acto que reunió a autoridades, representantes sindicales y personal de la empresa.

$!El líder de la Sección 23, Guillermo Díaz Castañeda, reconoció el trabajo conjunto que ha permitido impulsar beneficios y mejores condiciones para los trabajadores de Stellantis.
El líder de la Sección 23, Guillermo Díaz Castañeda, reconoció el trabajo conjunto que ha permitido impulsar beneficios y mejores condiciones para los trabajadores de Stellantis. CORTESÍA

Durante su intervención, Javier Díaz destacó que la coordinación permanente entre el gobierno municipal, el Gobierno de Coahuila, las empresas y los sindicatos ha sido determinante para mantener a Saltillo como uno de los municipios con mejores condiciones de seguridad, competitividad y calidad de vida en el país. En ese contexto, informó que más de 10 mil trabajadores de Stellantis ya forman parte de los grupos de WhatsApp de Seguridad, una herramienta diseñada para fortalecer la comunicación directa entre la ciudadanía y las autoridades, así como atender de manera más rápida situaciones que puedan afectar la tranquilidad de las familias.

$!Más de mil becas, 900 reconocimientos y cerca de 5 mil apoyos fueron entregados a trabajadores de las cuatro plantas del Complejo Coahuila de Stellantis.
Más de mil becas, 900 reconocimientos y cerca de 5 mil apoyos fueron entregados a trabajadores de las cuatro plantas del Complejo Coahuila de Stellantis. CORTESÍA

El alcalde también subrayó que, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsa una agenda de infraestructura enfocada en atender las necesidades de quienes diariamente se trasladan a la zona industrial. Entre los proyectos destacó la rehabilitación y ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero, obra que permitirá mejorar la movilidad, incrementar la seguridad vial y reducir los tiempos de traslado para miles de trabajadores.

$!Autoridades municipales, representantes sindicales y trabajadores refrendaron su compromiso de impulsar acciones que mejoren la seguridad, la movilidad y la calidad de vida en Saltillo.
Autoridades municipales, representantes sindicales y trabajadores refrendaron su compromiso de impulsar acciones que mejoren la seguridad, la movilidad y la calidad de vida en Saltillo. CORTESÍA

Por su parte, Guillermo Díaz Castañeda reconoció el trabajo conjunto que mantienen el sindicato, las empresas y las administraciones estatal y municipal para generar mejores condiciones laborales y fortalecer acciones relacionadas con la seguridad, la movilidad y el bienestar de los empleados. Al cierre del evento, el alcalde reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con el sector productivo y las organizaciones sindicales para consolidar políticas públicas que beneficien tanto a los trabajadores como a sus familias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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