“Me lo merezco” Franco Escamilla celebra ‘Poképarada’ con su imagen en Saltillo

La publicación del saltillense ha logrado hasta el momento un total de 296 ‘Me gusta’, 10 ‘retweets’ y la respuesta de Franco Escamilla.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE RELACIONAN A FRANCO ESCAMILLA CON POKEMON GO

Esto se debe a que una de sus rutinas de standup más populares del año 2016 tiene unas líneas dedicadas al videojuego de PokémonGo y sus fanáticos.

Cabe recordar que en ese año (2016) PokémonGo apenas se había lanzado de forma oficial en México, sin embargo había usuarios que lo jugaban desde mucho tiempo atrás de manera ilegal. Esta situación fue la inspiración de los chistes de Escamilla en su rutina de dicho año.

“Sé de pokemones, no me malentiendas, pero de lo nuevo no. ¿Por qué? En iPhone todavía no está, bueno en México todavía no deberían de estar jugando, México todavía no está autorizado”, explicó Escamilla al principio de su chiste,

Y detalló que probablemente los desarrolladores del videojuego lanzaron por etapas en diferentes países la aplicación, con el objetivo de evitar un colapso en sus servidores de prueba.

“No contaban con que un mexicano... No sé qué idea tengan de México en Nintendo, pero a lo mejor Nintendo dijo -no creo que lo descarguen ilegalmente, no- ¡Cositas!”, remató.