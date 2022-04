‘Me siento triste’; Coahuila el estado que más busca esta frase en Google

Entre las búsquedas relacionadas a “me siento triste”, se encuentran: amistad, mal, depresión, culpa, desesperación, emoción, trastorno depresivo mayor y mareo.

Otra consultas más específicas que aparecen relacionada a este tema son: me siento triste y solo quiero llorar, porque me siento triste de repente, porque me siento triste de la nada, cuando me siento triste o enojado mi familia, entre otras.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te sientes triste? Checa este test