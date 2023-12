¿Mi primera chamba? La realidad del transporte público en Saltillo es exhibida en Tiktok

LA IRONÍA DE “MI PRIMERA CHAMBA”

Como telón de fondo musical, el tema “Mi primera chamba”, creada por Ignacio Molina Mercado, con IA, agrega una capa irónica a la situación.

Recordemos que Molina Mercado decidió hacer una parodia de la canción “Si la calle me llama”, de Eladio Carreón y Mike Towers, en la cual aborda las dificultades de conseguir empleo, la fatiga de laborar por bajos salarios y las complicaciones inherentes al mundo laboral.

La letra modificada, resuena con la experiencia del conductor al expresar: “Mi primera chamba/ Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré/ Mi viejo llegó sonriendo me dijo que yo ya chambeé/ Le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé”.

LLAMADO A LA REFLEXIÓN SOBRE LAS CONDICIONES MECÁNICAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Este incidente, capturado de manera inadvertida en TikTok, pone de manifiesto la necesidad de abordar las condiciones del transporte público en Saltillo y Ramos Arizpe.

Mientras la viralidad del video proporciona un toque de humor con la parodia musical, también destaca las dificultades reales a las que se enfrentan los trabajadores en esta industria.

La red social, más allá de sus fines de entretenimiento, se convierte así en una ventana a la realidad.