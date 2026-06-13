Modernizan edificio de la Fiscalía de Coahuila en la Región Centro para fortalecer servicios a la población

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    Modernizan edificio de la Fiscalía de Coahuila en la Región Centro para fortalecer servicios a la población
    La Fiscalía General del Estado inició trabajos de remodelación en la Delegación Regional Centro para mejorar la atención a la ciudadanía y ofrecer espacios más funcionales tanto para usuarios como para el personal. LIDIET MEXICANO

La Fiscalía General del Estado inició trabajos de remodelación en la Delegación Regional Centro para mejorar la atención a la ciudadanía y ofrecer espacios más funcionales tanto para usuarios como para el personal

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y contar con espacios más funcionales para usuarios y trabajadores, la Fiscalía General del Estado inició una serie de trabajos de remodelación en las instalaciones de la Delegación Regional Centro.

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que las acciones forman parte de un proyecto impulsado por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, quien ha establecido como prioridad la mejora de los espacios donde se presta atención a la población.

$!El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que los trabajos de remodelación forman parte de una estrategia para modernizar las instalaciones.
El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que los trabajos de remodelación forman parte de una estrategia para modernizar las instalaciones. LIDIET MEXICANO
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Explicó que recientemente se concluyó la remodelación de una sala de juntas ubicada en el edificio de la delegación y actualmente se trabaja en la renovación de la fachada principal, con el propósito de ofrecer una mejor imagen de la institución.

“Estamos coordinados con la Unidad Administrativa de la Fiscalía para empezar a remozar los espacios de todas las delegaciones. Esta no es la excepción y ahora viene una nueva imagen para el edificio de la Fiscalía”, señaló.

Lazo Chapa indicó que los trabajos continuarán desarrollándose por etapas y contemplan la rehabilitación de áreas de uso común, incluyendo baños y salas de espera, para brindar mayor comodidad a las personas que acuden diariamente a realizar denuncias, trámites o solicitar algún servicio.

Destacó que la instrucción es mantener en constante mejoramiento las instalaciones, tanto para beneficio de los usuarios como del personal que labora en la dependencia.

Asimismo, adelantó que una vez concluidas las adecuaciones en la Delegación Regional Centro, los proyectos de rehabilitación se extenderán a las agencias del Ministerio Público ubicadas en otros municipios de la región.

En cuanto a la atención al público, el delegado aseguró que la Fiscalía también trabaja en fortalecer sus procesos internos para agilizar la resolución de asuntos y reducir los tiempos de respuesta.

$!La Fiscalía General del Estado lleva a cabo trabajos de remodelación en la Delegación Regional Centro, como parte de un programa de mejoramiento de instalaciones impulsado en todas las delegaciones de la entidad.
La Fiscalía General del Estado lleva a cabo trabajos de remodelación en la Delegación Regional Centro, como parte de un programa de mejoramiento de instalaciones impulsado en todas las delegaciones de la entidad. LIDIET MEXICANO

Explicó que la implementación de procedimientos más eficientes ha permitido disminuir considerablemente la cantidad de personas que acuden de manera constante a solicitar información sobre sus casos, debido a que actualmente los resultados se están obteniendo con mayor oportunidad y efectividad.

“Seguimos trabajando para mejorar los procesos y los tiempos para concluir las causas, pero sobre todo para darle una atención personalizada a la ciudadanía”, puntualizó.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado busca fortalecer la calidad de los servicios que ofrece a la población y mejorar las condiciones de los espacios donde diariamente se brinda atención a los ciudadanos.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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