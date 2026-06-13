Modernizan edificio de la Fiscalía de Coahuila en la Región Centro para fortalecer servicios a la población

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que las acciones forman parte de un proyecto impulsado por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, quien ha establecido como prioridad la mejora de los espacios donde se presta atención a la población.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y contar con espacios más funcionales para usuarios y trabajadores, la Fiscalía General del Estado inició una serie de trabajos de remodelación en las instalaciones de la Delegación Regional Centro.

Explicó que recientemente se concluyó la remodelación de una sala de juntas ubicada en el edificio de la delegación y actualmente se trabaja en la renovación de la fachada principal, con el propósito de ofrecer una mejor imagen de la institución.

“Estamos coordinados con la Unidad Administrativa de la Fiscalía para empezar a remozar los espacios de todas las delegaciones. Esta no es la excepción y ahora viene una nueva imagen para el edificio de la Fiscalía”, señaló.

Lazo Chapa indicó que los trabajos continuarán desarrollándose por etapas y contemplan la rehabilitación de áreas de uso común, incluyendo baños y salas de espera, para brindar mayor comodidad a las personas que acuden diariamente a realizar denuncias, trámites o solicitar algún servicio.

Destacó que la instrucción es mantener en constante mejoramiento las instalaciones, tanto para beneficio de los usuarios como del personal que labora en la dependencia.

Asimismo, adelantó que una vez concluidas las adecuaciones en la Delegación Regional Centro, los proyectos de rehabilitación se extenderán a las agencias del Ministerio Público ubicadas en otros municipios de la región.

En cuanto a la atención al público, el delegado aseguró que la Fiscalía también trabaja en fortalecer sus procesos internos para agilizar la resolución de asuntos y reducir los tiempos de respuesta.