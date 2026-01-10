Monclova: cirujano estético rechaza acusaciones de negligencia y alista defensa legal

MONCLOVA, COAH.- Un procedimiento de cirugía estética realizado en Monclova derivó en un conflicto legal entre una paciente y un médico especializado en lipoescultura, luego de que la mujer denunciara presunta negligencia médica tras presentar complicaciones de salud.

La denunciante, identificada como Julia Rosa “N”, de 37 años de edad y originaria de Piedras Negras, aseguró haber pagado alrededor de 145 mil pesos por una intervención quirúrgica que incluía procedimientos estéticos corporales. De acuerdo con su versión, la cirugía, lejos de cumplir con las expectativas, desencadenó afectaciones físicas que la llevaron a acudir ante las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Despide IMSS Monclova a oftalmólogo acusado de dejar ciegos a pacientes

El médico señalado, Juan Luis “N”, quien opera una clínica de cirugía estética ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en el Fraccionamiento Aguilar de Monclova, decidió no emitir declaraciones públicas por el momento. Personas cercanas al especialista indicaron que se encuentra analizando una estrategia jurídica y no descarta interponer una contrademanda.

Fuentes allegadas al caso señalaron que la paciente habría solicitado el procedimiento de manera voluntaria, aun cuando contaba con antecedentes médicos relevantes, entre ellos una cirugía bariátrica previa. Además, indicaron que tras la intervención no habría asistido a las consultas postoperatorias ni seguido el tratamiento médico recomendado, lo que —según esta versión— pudo influir en el resultado del proceso de recuperación.

Incluso, se busca establecer si la ausencia de la paciente de su seguimiento médico coincidió con una presunta detención ocurrida fuera del estado, hecho que habría sido difundido en medios de comunicación de Coahuila y del sur de Estados Unidos.

Mientras tanto, la denuncia presentada por Julia Rosa “N” ya fue turnada a las instancias correspondientes y se encuentra en etapa de investigación. La mujer informó que actualmente se espera el dictamen del médico legista, documento que será determinante para definir si existen elementos suficientes para acreditar el delito de negligencia médica y deslindar responsabilidades.

El caso continúa su curso legal y, hasta el momento, ambas partes mantienen posturas opuestas a la espera de que la autoridad emita una resolución conforme a derecho.