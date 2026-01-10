Despide IMSS Monclova a oftalmólogo acusado de dejar ciegos a pacientes

MONCLOVA, COAH.- Familiares de pacientes afectados por cirugías de cataratas realizadas en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova confirmaron que el oftalmólogo señalado por presunta negligencia médica fue separado definitivamente de la institución, una decisión que consideran un paso clave tras meses de exigencias públicas y legales.

El anuncio fue recibido con alivio por decenas de derechohabientes que, desde finales de 2025, denunciaron haber sufrido daños graves e irreversibles en la vista luego de ser intervenidos durante una campaña masiva de cirugías oftalmológicas. Para muchos de ellos, la noticia representó la primera señal concreta de respuesta institucional ante la magnitud del caso.

Adriana López, vocera del grupo de afectados, explicó que la información les llegó de manera indirecta a inicios de enero de 2026, cuando una trabajadora del IMSS les notificó que el médico había salido de vacaciones y, a su regreso, fue informado de su baja definitiva. Posteriormente, corroboraron que el especialista también dejó de prestar servicios en la clínica privada Santa Elvira.

López relató que la confirmación se compartió de inmediato entre los afectados a través de un grupo de mensajería, donde la reacción fue de esperanza y tranquilidad, al considerar que con esta medida se evita que más pacientes resulten perjudicados.

El caso generó conmoción regional luego de que salieran a la luz múltiples testimonios de personas que, tras las cirugías de cataratas, enfrentaron complicaciones severas. De acuerdo con los registros del propio grupo, al menos 72 pacientes presentaron afectaciones importantes, y cerca de 42 perdieron de manera total o parcial la visión, con diagnósticos que incluyen desprendimiento de retina y otros daños permanentes.

Paralelamente, los afectados mantienen abiertos diversos procesos legales ante autoridades con sede en Saltillo. Algunas denuncias siguen la vía penal por presunta negligencia médica, mientras que otras buscan la reparación del daño mediante indemnizaciones. El avance de cada expediente depende, en gran medida, del estado de salud de los pacientes y de las valoraciones médicas posteriores.

La vocera detalló que algunos pacientes ya han recibido atención correctiva o segundas opiniones en clínicas especializadas de Monterrey y Torreón, aunque reconoció que en muchos casos las secuelas no tienen solución. Otros continúan en espera de citas o altas médicas para poder dar seguimiento a sus demandas formales.

Pese a que los procesos judiciales podrían prolongarse durante meses, el grupo considera la destitución del oftalmólogo como un avance sustancial.

(Con información de La Prensa Monclova)