Monclova: Construyen naves de 5 mil m2 por recomendación de Secretario; ahora dice que deben ser de 10 a 15 mil; inversión peligra

MONCLOVA, COAH.- La inversión de 500 millones de pesos que hicieron empresarios de Monclova y la región en la construcción de naves industriales está paralizada, afirmó Marco Antonio Ramón, presidente de la Unión de Organismos Empresariales.

El representante del sector empresarial explicó que desde el año pasado, el secretario de Fomento Económico, Claudio Bress Garza, les dijo que para la llegada de empresas nuevas se requerían naves para dar hospedaje a los nuevos inversionistas y sus plantas.

De inicio expuso a los empresarios locales que estos espacios deberían ser de cinco mil metros cuadrados, por ende se comenzaron las construcciones de espacios de estas medidas, sin embargo recientemente les notificó que ahora lo que se requiere son espacios de 10 mil a 15 mil metros cuadrados.

Ante tal situación y la necesidad de recuperar los más de 500 millones de pesos invertidos en estos sitios industriales, piden el apoyo al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al Alcalde de Monclova, para buscar inquilinos a las naves que ya están listas y así poder recuperar la inversión y generar nuevas fuentes de empleo.

“En un principio nos hablaban de naves de tres mil a cinco mil metros y ahora nos dicen que no, que se requieren naves de cinco a 10 mil metros. La inversión de esta nave de 10 mil metros es de más de 100 millones de pesos, la cantidad económica es muy fuerte para cualquier empresario, hay empresarios que lo pueden hacer, pero no van a invertir si no es sobre seguro”, dijo Marco Antonio Ramón.

Destacó que desde hace meses no se tiene contacto con Claudio Bress y urge la diversificación industrial en la Región Centro del Estado.

Marco Antonio Ramon reveló que la última nave se terminó en el mes de abril y las diversas cámaras trabajaron arduamente en la edificación de estos parques industriales, ahora sólo se espera la debida atención de las autoridades para sacar adelante los proyectos.

“Lo que queremos es recuperar eso y que se genere una economía local si se instala una empresa”, concluyó.