Monclova: ‘Esto no nos va a doblar, vamos a seguir adelante’, advierten más protestas exobreros de AHMSA (video)

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    Monclova: ‘Esto no nos va a doblar, vamos a seguir adelante’, advierten más protestas exobreros de AHMSA (video)
    Julián Torres Zavalos, jefe del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores de AHMSA, afirmó que el bloqueo de la carretera 57 era necesario. SANDRA GÓMEZ

Reuperan su libertad los manifestantes detenidos durante el bloqueo de la carretera 57

MONCLOVA, COAH.- Pese a la detención de nueve ex obreros de Altos Hornos de México tras el bloqueo de la carretera federal 57 en Castaños, el movimiento de protesta continuará en la Región Centro, advirtió Julián Torres Zavalos, jefe del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores de AHMSA.

Luego de que sus compañeros recuperaran la libertad tras ser trasladados a la Fiscalía General del Estado, delegación Región Centro, el representante de los extrabajadores aseguró que las movilizaciones no se detendrán y que en los próximos días definirán nuevas acciones para continuar exigiendo una solución a la crisis que enfrentan cientos de familias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/exobreros-de-ahmsa-bloquean-la-57-se-desata-la-violencia-al-intervenir-la-policia-estatal-para-retirar-a-los-manifestantes-video-GG20622334

“Esto no nos va a doblar, vamos a seguir adelante”, expresó Torres Zavalos al señalar que el próximo miércoles sostendrán su reunión semanal, donde acordarán las siguientes medidas de presión.

El líder del movimiento afirmó que el bloqueo realizado sobre una de las vías federales más transitadas del País fue una acción necesaria para llamar la atención de las autoridades federales y estatales.

“Era un bloqueo obligado para que las autoridades voltearan a ver cuál es el problema de nosotros y qué es lo que necesitamos”, sostuvo.

Aseguró además que la protesta se llevó a cabo de manera pacífica y negó que los manifestantes hayan agredido a elementos de seguridad o a terceros durante la movilización.

Durante los hechos, uno de los participantes resultó lesionado presuntamente tras recibir un golpe en el estómago, por lo que fue trasladado a la Cruz Roja y posteriormente a un hospital para realizarle estudios médicos.

Los exobreros mantienen la exigencia del pago de salarios y prestaciones pendientes, además de una intervención efectiva de las autoridades para atender la situación de AHMSA.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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