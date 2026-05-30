Fobia, Europe y Kylie Minogue en la CDMX

Las últimas semanas de mayo incluyeron aniversarios y celebraciones que dieron inicio de manera oficial el fin de semana pasado en Guadalajara y Monterrey con los 40 años del grupo de rock mexicano Fobia.

Y es que, al iniciar su presentación el jueves 21 en el escenario del Auditorio Telmex de Guadalajara, Leonardo de Lozanne, vocalista líder de la banda surgida en 1986 como parte del movimiento denominado “Rock en tu idioma”, comentó que habían elegido esta ciudad y Monterrey (donde tocaron el sábado 23) por haber sido las primeras que visitaron fuera de la Ciudad de México (donde cerrarán este festejo el próximo mes de octubre), así como las primeras donde comenzaron a surgir seguidores de la banda, recordada por éxitos como “Microbito”, “Veneno vil”, “Más caliente que el sol” y muchos otros. También fue ahí donde nacieron clubes de fans que, increíblemente, siguen existiendo hasta el día de hoy.

El siguiente aniversario fue también el pasado martes, cuando se cumplieron justo 40 años de la salida al mercado de “The Final Countdown” (1986), tercer álbum de estudio de la banda sueca de glam rock Europe. Tanto el álbum como el video homónimo del tema los llevaron a su internacionalización en plena era de MTV y de este género musical, llegando a alcanzar el número 8 en las listas estadounidenses de Billboard, además de un destacado posicionamiento en otros países del mundo. Lo mismo ocurrió con el tema homónimo y otros sencillos de la misma producción, entre los que se incluyeron “Rock the Night”, la power ballad “Carrie” y “Cherokee”, entre otros.

Las celebraciones cerraron de manera oficial el pasado miércoles 27 con el estreno mundial, a través de Netflix y en vísperas de su cumpleaños número 58, de la diva australiana del pop Kylie Minogue y su especial “Kylie: Tension Tour en Vivo”, el cual, bajo la dirección de Amy James, regala sobre todo a sus seguidores mexicanos imágenes tanto de los escenarios internacionales de lo que fue su gira “Tension” a lo largo del año pasado como de sus presentaciones en nuestro país, ya que buena parte del especial se concentra en las que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, incluyendo interpretaciones de algunos de sus principales éxitos, desde “Locomotion” hasta “Love at First Sight”.

Este estreno se lleva a cabo apenas una semana después de que recomendamos en este espacio la miniserie documental titulada “Kylie”, que esta misma plataforma estrenó el pasado 20 de mayo. Bajo la dirección de Michael Harte, quien debuta como realizador tras su trabajo como editor en “Still: Una película sobre Michael J. Fox”, la producción también se anticipaba al festejo de otro cumpleaños de esta figura imparable de la música pop, quien, a pesar de pérdidas sentimentales y complicaciones de salud, ha salido avante durante casi cuatro décadas. Desde estas líneas le deseamos que continúe adelante por muchos años más.

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