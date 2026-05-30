Fobia, Europe y Kylie Minogue en la CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Fobia, Europe y Kylie Minogue en la CDMX

Entre aniversarios históricos, documentales y estrenos musicales, mayo cerró con homenajes a tres figuras fundamentales de distintas generaciones del rock y el pop internacional

Las últimas semanas de mayo incluyeron aniversarios y celebraciones que dieron inicio de manera oficial el fin de semana pasado en Guadalajara y Monterrey con los 40 años del grupo de rock mexicano Fobia.

Y es que, al iniciar su presentación el jueves 21 en el escenario del Auditorio Telmex de Guadalajara, Leonardo de Lozanne, vocalista líder de la banda surgida en 1986 como parte del movimiento denominado “Rock en tu idioma”, comentó que habían elegido esta ciudad y Monterrey (donde tocaron el sábado 23) por haber sido las primeras que visitaron fuera de la Ciudad de México (donde cerrarán este festejo el próximo mes de octubre), así como las primeras donde comenzaron a surgir seguidores de la banda, recordada por éxitos como “Microbito”, “Veneno vil”, “Más caliente que el sol” y muchos otros. También fue ahí donde nacieron clubes de fans que, increíblemente, siguen existiendo hasta el día de hoy.

El siguiente aniversario fue también el pasado martes, cuando se cumplieron justo 40 años de la salida al mercado de “The Final Countdown” (1986), tercer álbum de estudio de la banda sueca de glam rock Europe. Tanto el álbum como el video homónimo del tema los llevaron a su internacionalización en plena era de MTV y de este género musical, llegando a alcanzar el número 8 en las listas estadounidenses de Billboard, además de un destacado posicionamiento en otros países del mundo. Lo mismo ocurrió con el tema homónimo y otros sencillos de la misma producción, entre los que se incluyeron “Rock the Night”, la power ballad “Carrie” y “Cherokee”, entre otros.

Las celebraciones cerraron de manera oficial el pasado miércoles 27 con el estreno mundial, a través de Netflix y en vísperas de su cumpleaños número 58, de la diva australiana del pop Kylie Minogue y su especial “Kylie: Tension Tour en Vivo”, el cual, bajo la dirección de Amy James, regala sobre todo a sus seguidores mexicanos imágenes tanto de los escenarios internacionales de lo que fue su gira “Tension” a lo largo del año pasado como de sus presentaciones en nuestro país, ya que buena parte del especial se concentra en las que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, incluyendo interpretaciones de algunos de sus principales éxitos, desde “Locomotion” hasta “Love at First Sight”.

Este estreno se lleva a cabo apenas una semana después de que recomendamos en este espacio la miniserie documental titulada “Kylie”, que esta misma plataforma estrenó el pasado 20 de mayo. Bajo la dirección de Michael Harte, quien debuta como realizador tras su trabajo como editor en “Still: Una película sobre Michael J. Fox”, la producción también se anticipaba al festejo de otro cumpleaños de esta figura imparable de la música pop, quien, a pesar de pérdidas sentimentales y complicaciones de salud, ha salido avante durante casi cuatro décadas. Desde estas líneas le deseamos que continúe adelante por muchos años más.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Música
Opinión

Localizaciones


Saltillo

Selección de los editores
El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, dio a conocer que cada año en Coahuila se requieren 2 mil ingenieros.

Incrementa en Coahuila matrícula de ingenierías... pero no es suficiente para demanda de industria
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
El osezno negro capturado en la colonia El Mirador permanecerá varios días más bajo resguardo especializado, donde recibe alimentación, vitaminas y atención integral antes de su liberación.

Retrasan liberación de osezno rescatado en Saltillo; recibirá cuidados hasta la próxima semana
La compañía ha invertido en tecnología para avanzar hacía una huella hídrica operativa neutra.

Constellation Brands recibe el Premio Nacional de Calidad
La Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.300 millones de personas consumen tabaco, y que aproximadamente la mitad de los fumadores crónicos morirán por enfermedades relacionadas con su consumo.

Los oftalmólogos advierten que fumar acelera la pérdida de visión
El acta de nacimiento, uno de los documentos de identidad más importantes en México; sin embargo, uno de los más rechazados en los trámites es el acta de nacimiento extemporánea.

Tu acta de nacimiento extemporánea es válida en el trámite de documentos como el pasaporte: SCJN
Meta.El nuevo proyecto televisivo buscará expandir las historias y conflictos planteados en el universo narrativo creado por Guillermo Arriaga.

Producirá Sofía Vergara una serie basada en la película mexicana ‘Amores Perros’
Eduardo Gutiérrez Barrera, Raúl Carrillo Balderas y Eduardo Gutiérrez Loera se quedaron con el primer lugar del 40 Torneo Anual de Golf Rotario en Saltillo.

¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal