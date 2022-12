Monclova: se regulariza primer Indriver, van por un transporte seguro

MONCLOVA, COAH.- En Monclova comenzó la regularización de vehículos Indriver y la Secretaría de Transporte y Movilidad hizo la entrega de la primera constancia, tarjetón y licencia a un chofer que solicitó el trámite.

Carlos Siller, titular del área, dio a conocer que la aprobación de esta regularización duró entre ocho y 10 días y tras ejecutarse se otorga al propietario del vehículo una constancia con validez por cinco años, licencia por dos o cuatro años y el tarjetón que se debe renovar cada año.

Por ahora hay otras 14 solicitudes en proceso y tres están por autorizarse.

“La gente que ya va a ir en vehículos que tienen seguro, que sabemos que tienen carta de no antecedentes, que pasaron exámenes de antidoping y eso le da certeza a hombres y mujeres que tomen esas unidades de que van a ir seguros”, dijo el funcionario.

Expuso que si antes no se tenía la certeza de las unidades en que los choferes de Indriver brindaban el servicio, si no se tenía información alguna de ellos, no se sabía si consumían estupefacientes al momento de dar el servicio de transporte, todo esto con la regularización y la documentación en regla quedará en el olvido.

“Lo que más nos importa y lo que buscábamos era la seguridad de la gente, en el momento en el que andaban trabajando las unidades sin registro no sabíamos quienes eran los choferes, ahora con esto sabemos quiénes son y dónde viven, que no tienen antecedentes, que no toman ningún estupefaciente y esto le da una seguridad a la gente, a parte de su seguro, que es exclusivo para plataformas”.

Dentro de los requisitos que se indican, están que el auto debe ser modelo de los últimos cinco años, tiene que tener bolsas de aire y espacios seguros para el usuario y debe ser de gama alta.

La misma plataforma ha indicado a los choferes que si no cuentan con la constancia de regularización les van a expulsar de la aplicación: “Es un gran paso para las plataformas que queden registrado de manera oficial”, dijo el funcionario.