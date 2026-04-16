Acereros de Monclova inician temporada 2026 con misa y mensaje de unidad

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Monclova
/ 16 abril 2026
    Acereros de Monclova inician temporada 2026 con misa y mensaje de unidad
    Participaron jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo. LIDIET MEXICANO

La ceremonia se realizó en la parroquia Santiago Apóstol

Con un mensaje de fe, unión y entusiasmo rumbo a la nueva campaña, los integrantes del equipo de béisbol Acereros de Monclova marcaron el arranque de su temporada 2026 con una misa celebrada en la parroquia Santiago Apóstol.

La ceremonia fue presidida por el monseñor Néstor Martínez, quien es reconocido por su cercanía con el equipo y se ha declarado “Acerero de corazón”, lo que dio un significado especial a este acto previo al inicio de la campaña en la Liga Mexicana de Béisbol.

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Jugadores, cuerpo técnico y directivos participaron en la celebración religiosa, en la que se elevaron oraciones por una temporada exitosa, libre de lesiones y con buenos resultados dentro del terreno de juego.

Al término de la misa, el equipo realizó la toma de la fotografía oficial en el exterior del recinto, considerado un ícono de la ciudad, en un ambiente de unidad y motivación.

$!El acto forma parte del arranque previo a la campaña en la Liga Mexicana de Béisbol.
El acto forma parte del arranque previo a la campaña en la Liga Mexicana de Béisbol. LIDIET MEXICANO

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, expresó su respaldo al conjunto y les deseó éxito en esta nueva temporada.

“Le deseo mucho éxito a nuestros Acereros de Monclova en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. Fue un gusto acompañar a la familia Benavides Dávila, así como a jugadores y cuerpo técnico, en la fotografía oficial. ¡Vamos con todo, Furia Azul!”, manifestó.

De esta manera, los Acereros de Monclova inician su camino en la temporada 2026 fortalecidos no solo en el ámbito deportivo, sino también en el espiritual, con la esperanza de brindar grandes alegrías a su afición.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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