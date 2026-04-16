Acereros de Monclova inician temporada 2026 con misa y mensaje de unidad

Con un mensaje de fe, unión y entusiasmo rumbo a la nueva campaña, los integrantes del equipo de béisbol Acereros de Monclova marcaron el arranque de su temporada 2026 con una misa celebrada en la parroquia Santiago Apóstol. La ceremonia fue presidida por el monseñor Néstor Martínez, quien es reconocido por su cercanía con el equipo y se ha declarado “Acerero de corazón”, lo que dio un significado especial a este acto previo al inicio de la campaña en la Liga Mexicana de Béisbol.

Jugadores, cuerpo técnico y directivos participaron en la celebración religiosa, en la que se elevaron oraciones por una temporada exitosa, libre de lesiones y con buenos resultados dentro del terreno de juego. Al término de la misa, el equipo realizó la toma de la fotografía oficial en el exterior del recinto, considerado un ícono de la ciudad, en un ambiente de unidad y motivación.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, expresó su respaldo al conjunto y les deseó éxito en esta nueva temporada. “Le deseo mucho éxito a nuestros Acereros de Monclova en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. Fue un gusto acompañar a la familia Benavides Dávila, así como a jugadores y cuerpo técnico, en la fotografía oficial. ¡Vamos con todo, Furia Azul!”, manifestó. De esta manera, los Acereros de Monclova inician su camino en la temporada 2026 fortalecidos no solo en el ámbito deportivo, sino también en el espiritual, con la esperanza de brindar grandes alegrías a su afición.

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