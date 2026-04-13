Fin de Pretemporada: Saraperos y Acereros empatan en el Juego con Causa en Saltillo

Ante una gran entrada en el Estadio Francisco I. Madero, Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova empataron 3-3 en el Juego con Causa 2026, en un duelo que combinó el espectáculo deportivo con una causa social enfocada en apoyar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El encuentro, que marcó el cierre de la pretemporada para la Nave Verde, se desarrolló en un ambiente familiar, con miles de aficionados que acudieron al parque de pelota para respaldar esta iniciativa impulsada por el DIF Saltillo, reafirmando el vínculo entre el deporte y la comunidad.

En el terreno de juego, Acereros tomó la iniciativa desde el arranque. En la primera entrada, José Peraza rompió el cero en la pizarra con la primera anotación del encuentro. Minutos después, Balbino Fuenmayor amplió la ventaja aprovechando un error defensivo de Saraperos, lo que permitió que la segunda carrera subiera al marcador para el 2-0. El abridor de Saltillo, Erich Uelmen, logró estabilizar el juego tras ese inicio complicado, manteniendo a raya a la ofensiva visitante durante los siguientes episodios. Sin embargo, en la cuarta entrada alta, Ramón Hernández conectó un cuadrangular que incrementó la ventaja de Monclova a 3-0, colocando presión sobre la ofensiva local.

La reacción de Saraperos comenzó en la parte baja de ese mismo inning. Aunque Matthew Batten no registró producción oficial, su turno fue clave para que Saltillo lograra su primera carrera de la noche, rompiendo el cero y generando un cambio en la dinámica del encuentro. El impulso se mantuvo en la quinta entrada, cuando el recién incorporado Cole Roederer conectó un jonrón solitario que acercó a la Nave Verde 3-2. El batazo no solo recortó la distancia, sino que encendió el ánimo de la afición, que respondió con entusiasmo en las gradas.

Saraperos continuó presionando y encontró la igualada en la séptima entrada. Nuevamente Roederer apareció en un momento clave al conectar un imparable que llevó al plato a Brandon Villarreal, firmando el 3-3 y devolviendo el equilibrio al juego. En los innings finales, ambos equipos buscaron romper el empate. Saraperos tuvo una oportunidad clara en la última entrada con Villarreal en circulación, representando la carrera de la victoria, pero el pitcheo de Acereros logró contener el ataque y sellar el empate definitivo.

Más allá del resultado, el impacto del Juego con Causa fue evidente. Lo recaudado durante el evento será destinado al Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor”, un espacio que brinda atención integral a personas con TEA y sus familias, fortaleciendo las acciones de inclusión en la región. Durante el protocolo previo, se realizó el lanzamiento de la primera bola a cargo de un niño diagnosticado con autismo, en un momento simbólico que marcó el inicio del encuentro. Además, autoridades municipales y representantes del ámbito deportivo estuvieron presentes, destacando la importancia de este tipo de iniciativas.

Con este empate, Saraperos cierra su etapa de preparación y enfoca su atención en el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, donde debutará este viernes 17 de abril ante los Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero, con la mira puesta en competir en la Zona Norte.

Publicidad