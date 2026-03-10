Activan Protocolo Alba por desaparición de mujer de 52 años en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila emitieron una ficha de búsqueda para localizar a Ana Erika Martínez Ballesteros, de 52 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de Monclova.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la mujer fue vista por última vez el pasado 8 de marzo de 2026 en esta ciudad, mientras que el reporte oficial de su desaparición fue presentado el 9 de marzo del mismo año, por lo que se activó el Protocolo Alba para su localización.

Ana Erika Martínez Ballesteros es de nacionalidad mexicana, tiene 52 años, complexión media, mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 68 kilogramos. Su tez es aperlada; tiene cabello negro, lacio y largo, así como ojos color café.

Al momento de su desaparición vestía blusa roja, pantalón rojo y sandalias negras.

Como señas particulares, cuenta con un tatuaje en el pecho con la huella de un bebé, otro tatuaje en el tobillo con tres elefantes y un tatuaje en la muñeca izquierda con la figura de un amuleto.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. Los reportes pueden realizarse a través del número de emergencias 911 o directamente ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Región Centro del estado.