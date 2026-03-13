Alcalde Carlos Villarreal encabeza pase de lista de la Policía Preventiva de Monclova

El edil señaló que este tipo de encuentros permite mantener una comunicación directa con la corporación y conocer de primera mano los reportes generados ante cualquier suceso, además de coordinar estrategias con los responsables de cada área.

Durante la actividad estuvo acompañado por el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, así como por comandantes y mandos de la corporación, con quienes revisó las acciones que los elementos realizan diariamente para mantener el orden en la ciudad.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y dar seguimiento directo al trabajo operativo de la corporación, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó el pase de lista de la Policía Preventiva Municipal.

Indicó que, dentro de las acciones para fortalecer a la policía municipal, también se contempla impulsar la profesionalización de los elementos, por lo que se analiza la posibilidad de que alrededor de un centenar de policías concluyan sus estudios de preparatoria.

Explicó que, una vez concluido ese nivel educativo, los elementos podrían continuar su preparación a través de la Universidad de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de que sigan desarrollándose académicamente y mejoren su desempeño dentro de la corporación.

Carlos Villarreal destacó que contar con policías mejor preparados permite que la corporación tenga mayores herramientas y capacidades para tomar decisiones, lo que se traduce en un mejor servicio para la ciudadanía.

Asimismo, informó que ya se trabaja en un proyecto de remodelación de las instalaciones de Seguridad Pública, con el objetivo de dignificar los espacios donde laboran los elementos y mejorar sus condiciones de trabajo.

En cuanto a las prestaciones, mencionó que el aumento salarial para los policías municipales está proyectado para después del mes de mayo, mientras que en el segundo semestre del año se contempla iniciar una academia donde podrían integrarse entre 90 y 100 nuevos elementos para reforzar la corporación.

Finalmente, reiteró que la administración municipal continuará coordinando esfuerzos con autoridades estatales y federales para fortalecer la seguridad en Monclova y brindar mayor tranquilidad a la población.