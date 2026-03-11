Monclova: exobreros de AHMSA solicitan al Gobierno Federal apoyo de 50 mil pesos por trabajador

MONCLOVA, COAH.- Ante la difícil situación económica que enfrentan tras el paro de operaciones de Altos Hornos de México, extrabajadores de la empresa solicitaron al Gobierno Federal un apoyo económico de 50 mil pesos por obrero para poder hacer frente a sus compromisos y adeudos, mientras se resuelve el pago de sus finiquitos.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral, informó que esta petición fue planteada mediante un oficio dirigido a la presidenta de México Claudia Sheinbaum , en el que además reiteran la urgencia de que se intervenga para dar solución definitiva al conflicto laboral que afecta a miles de familias de la región.

Explicó que el apoyo solicitado no sería un regalo, sino un adelanto a cuenta de los finiquitos que la empresa mantiene pendientes con los trabajadores, lo que permitiría aliviar en parte la difícil situación que viven desde hace meses.

“Nosotros ya no podemos aguantar más, estamos en el límite. Por eso le pedimos a la Presidenta que intervenga de una u otra manera para que esto se solucione. Si no se resuelve pronto, al menos que nos otorguen ese apoyo de 50 mil pesos por trabajador para poder salir adelante con nuestras deudas y compromisos”, expresó.

Torres Ávalos recordó que en noviembre del año pasado el Gobierno Federal otorgó un apoyo a los exobreros, sin embargo, la situación económica continúa siendo crítica para muchas familias que dependían de la siderúrgica.

Señaló que en la respuesta recibida por parte del Gobierno Federal se indicó que no es posible cubrir los pagos que adeuda la empresa, al tratarse de una compañía privada, aunque no hubo una respuesta concreta sobre la solicitud del apoyo económico de 50 mil pesos por trabajador.

El dirigente explicó que continuarán insistiendo en esta petición, ya que consideran que podría ser un alivio mientras se resuelve el proceso legal que mantiene pendientes los pagos a los ex trabajadores.

Asimismo, destacó que dentro del grupo se acordó mantener distancia de cualquier partido político, con el objetivo de evitar que el problema de los obreros sea utilizado con fines políticos.

“En el grupo hay trabajadores con diferentes ideologías políticas y se acordó respetar las posturas personales de cada quien. También se decidió que ningún candidato o representante de partidos participe dentro del grupo para evitar conflictos o que se politice el movimiento”, señaló.

Finalmente, Torres Ávalos indicó que la situación sigue siendo complicada para los ex obreros, quienes continuarán en la lucha para exigir una solución y el pago de los recursos que por derecho les corresponden.