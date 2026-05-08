Analizan ajuste de horarios escolares en la región Centro de Coahuila por altas temperaturas

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    Analizan ajuste de horarios escolares en la región Centro de Coahuila por altas temperaturas
    Abraham Segundo, subdirector de Servicios Educativos, señaló que directivos y padres de familia podrán tomar medidas preventivas para proteger a los alumnos ante las altas temperaturas. LIDIET MEXICANO

Autoridades educativas analizan posibles ajustes en horarios escolares debido a temperaturas superiores a los 40 grados; fallas eléctricas por el uso de minisplits afectan ya a varios planteles

MONCLOVA, COAH.- Ante las temperaturas que ya superan los 40 grados centígrados en la región Centro de Coahuila, la Subdirección de Servicios Educativos informó que se encuentra a la espera de indicaciones oficiales por parte de la Secretaría de Educación para determinar posibles ajustes en los horarios escolares y proteger a los alumnos durante la ola de calor.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos, señaló que, mientras se definen las medidas generales, los directivos de cada plantel cuentan con cierta autonomía para actuar en caso de presentarse riesgos derivados de las altas temperaturas o fallas en los servicios básicos.

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Explicó que, cuando las condiciones no son adecuadas para mantener a los estudiantes dentro de las aulas, los directores pueden acordar con los padres de familia estrategias como reducir la jornada escolar o enviar actividades para realizar desde casa.

“Podemos, en caso de que haya una falla o algo, tomar la decisión entre directivos y padres de familia para no afectar a los alumnos, ya sea que vayan media mañana y se retiren con trabajos a casa”, comentó.

El funcionario indicó que uno de los principales problemas que enfrentan actualmente los planteles es la saturación en los sistemas eléctricos debido al uso constante de minisplits y aparatos de aire acondicionado.

Detalló que muchas de las fallas registradas no se originan dentro de las escuelas, sino en las redes eléctricas de las colonias, las cuales colapsan por la alta demanda de energía y terminan afectando también a las instituciones educativas.

En Monclova, dijo, se han detectado entre cuatro y cinco escuelas con daños severos en el cableado eléctrico, mientras que en Frontera existen entre tres y cinco planteles con afectaciones similares.

Segundo González atribuyó parte de la problemática a inversiones realizadas años atrás con materiales de baja calidad, los cuales actualmente no soportan las condiciones extremas del clima.

Finalmente, hizo un llamado a las escuelas para hacer un uso moderado de las cargas eléctricas y evitar encender todos los equipos al mismo tiempo, con el objetivo de prevenir fallas mayores que obliguen a suspender las clases presenciales.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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