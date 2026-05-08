Congreso de Coahuila adecuará ley tras fallo sobre violencia vicaria

Tras el fallo del Tribunal Constitucional de Coahuila que establece que solo las mujeres pueden ser víctimas de violencia vicaria, el Congreso del Estado iniciará las adecuaciones legales correspondientes para dar cumplimiento a esta resolución de manera inmediata. La diputada local Beatriz Fraustro Dávila afirmó que, aunque esperan la publicación oficial, el Legislativo actuará con celeridad.

“En cuanto esté publicado en el Periódico Oficial, el Congreso siempre va a trabajar a favor de las mujeres”, señaló. La legisladora destacó la importancia de la resolución emitida por el órgano judicial para clarificar la aplicación de la ley en la entidad. “La ley está muy generalizada; hay que hacer las modificaciones correspondientes y realizar adecuaciones en favor del fallo”, explicó. Fraustro Dávila subrayó que no se tiene registro de casos donde esta ley se haya intentado aplicar contra mujeres en el estado. “No habíamos tenido casos. Era un tema que ya traía el tribunal y que ya estaban estudiando”, precisó la diputada. Sobre los tiempos legislativos, aseguró que el proceso no se extenderá debido a la coordinación institucional existente.

“Nosotros tenemos que actuar de manera inmediata. Yo creo que no tardamos ni un mes en hacer la resolución”, puntualizó. DIPUTADA PIDE ESPERAR POSTURA OFICIAL SOBRE CAMBIOS AL CALENDARIO ESCOLAR Por otro lado, la diputada se refirió a la controversia nacional por la propuesta de reducir el calendario escolar. “Es un tema, yo creo, muy polémico. Ahorita estamos recibiendo todo tipo de comentarios de la sociedad y de maestros inclusive”, comentó. Ante las declaraciones contradictorias entre la Secretaría de Educación Federal y la Presidencia, sugirió prudencia antes de emitir recomendaciones locales. “Tenemos que estar atentos a cuál va a ser la resolución como tal para ver entonces qué aplicamos”, dijo.

La legisladora consideró que factores como el rezago educativo y las planeaciones de padres de familia deben ser evaluados a fondo. “Hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para tomar decisiones de esa magnitud”, argumentó. Finalmente, restó importancia a la aparente falta de coordinación en el gabinete federal sobre el tema escolar. “Yo creo que es un tema de comunicación nada más. Hay que esperar un comunicado, una línea y una vía oficial”, concluyó.

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