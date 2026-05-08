Congreso de Coahuila adecuará ley tras fallo sobre violencia vicaria

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Congreso de Coahuila adecuará ley tras fallo sobre violencia vicaria
    Legisladores locales señalaron que no existen antecedentes en Coahuila donde la ley de violencia vicaria haya sido aplicada contra mujeres, tema que ya era analizado por el tribunal. ARCHIVO

La legisladora afirmó que en Coahuila no existen antecedentes de casos donde la ley de violencia vicaria haya sido aplicada contra mujeres

Tras el fallo del Tribunal Constitucional de Coahuila que establece que solo las mujeres pueden ser víctimas de violencia vicaria, el Congreso del Estado iniciará las adecuaciones legales correspondientes para dar cumplimiento a esta resolución de manera inmediata.

La diputada local Beatriz Fraustro Dávila afirmó que, aunque esperan la publicación oficial, el Legislativo actuará con celeridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/mas-de-181-mil-usuarios-cruzaron-de-piedras-negras-a-eagle-pass-en-abril-EB20563456

“En cuanto esté publicado en el Periódico Oficial, el Congreso siempre va a trabajar a favor de las mujeres”, señaló.

La legisladora destacó la importancia de la resolución emitida por el órgano judicial para clarificar la aplicación de la ley en la entidad.

“La ley está muy generalizada; hay que hacer las modificaciones correspondientes y realizar adecuaciones en favor del fallo”, explicó.

Fraustro Dávila subrayó que no se tiene registro de casos donde esta ley se haya intentado aplicar contra mujeres en el estado.

“No habíamos tenido casos. Era un tema que ya traía el tribunal y que ya estaban estudiando”, precisó la diputada.

Sobre los tiempos legislativos, aseguró que el proceso no se extenderá debido a la coordinación institucional existente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/elecciones-en-coahuila-plataforma-de-transparencia-inicia-con-baja-respuesta-pluris-son-los-mas-ausentes-BD20546117

“Nosotros tenemos que actuar de manera inmediata. Yo creo que no tardamos ni un mes en hacer la resolución”, puntualizó.

DIPUTADA PIDE ESPERAR POSTURA OFICIAL SOBRE CAMBIOS AL CALENDARIO ESCOLAR

Por otro lado, la diputada se refirió a la controversia nacional por la propuesta de reducir el calendario escolar.

“Es un tema, yo creo, muy polémico. Ahorita estamos recibiendo todo tipo de comentarios de la sociedad y de maestros inclusive”, comentó.

Ante las declaraciones contradictorias entre la Secretaría de Educación Federal y la Presidencia, sugirió prudencia antes de emitir recomendaciones locales.

“Tenemos que estar atentos a cuál va a ser la resolución como tal para ver entonces qué aplicamos”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/no-estan-solas-celebra-ayuda-rosa-a-madres-sobrevivientes-y-pacientes-con-cancer-en-saltillo-ID20548527

La legisladora consideró que factores como el rezago educativo y las planeaciones de padres de familia deben ser evaluados a fondo.

“Hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para tomar decisiones de esa magnitud”, argumentó.

Finalmente, restó importancia a la aparente falta de coordinación en el gabinete federal sobre el tema escolar.

“Yo creo que es un tema de comunicación nada más. Hay que esperar un comunicado, una línea y una vía oficial”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leyes
Violencia

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Trumpan chihuahueño

El Trumpan chihuahueño
true

México, presa fácil de Trump
true

POLITICÓN: Teme Morena en Coahuila costo electoral por narcoacusaciones de EU

El ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio.

Aplica Coahuila cambios al calendario escolar ante anuncio de la SEP
Familias de distintos sectores disfrutaron previamente de un festejo similar en Teresitas.

Saltillo: disfrutan celebración para mamás en Teresitas e invitan a festejo en colonia Zaragoza
Coahuila sumó seis medallas más en la Olimpiada Nacional 2026, con podios en natación y tiro deportivo.

Coahuila suma 6 medallas en Olimpiada Nacional 2026: Destacan natación y tiro deportivo
Los analistas han advertido que las elevadas tensiones derivadas del bloqueo podrían desencadenar accidentalmente un retorno a una guerra a gran escala.

Las fuerzas estadounidenses atacaron petroleros que intentaban romper el bloqueo iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló este jueves por teléfono con la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen.

‘Sus aranceles se dispararán’, Trump amenaza y da plazo hasta el 4 de julio a UE para cumplir acuerdo comercial