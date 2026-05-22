Arrestan a dos tras amenazas con machete frente a kínder en Monclova

La movilización se registró tras un reporte recibido en el sistema de emergencias, donde se alertaba sobre dos individuos alterando el orden en las inmediaciones del Jardín de Niños José Ulises Dávila Mier. Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal para atender la situación.

MONCLOVA, COAH.– Una confrontación ocurrida en el exterior de un jardín de niños de la colonia Miravalle, en Monclova , terminó con dos personas detenidas luego de que presuntamente amenazaran a una mujer y generaran momentos de tensión entre padres de familia y personal educativo.

Cuando los oficiales arribaron al sitio, encontraron a los señalados involucrados en una discusión que ya había llamado la atención de quienes se encontraban cerca del plantel. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron retirarse, pero fueron interceptados para conocer el motivo del conflicto.

Durante la intervención, uno de los sujetos adoptó una actitud agresiva y comenzó a lanzar amenazas contra una mujer que los acusaba, así como contra los propios elementos preventivos. Instantes después, el segundo involucrado presuntamente exhibió un machete con el que intimidó a los presentes.

Ante el riesgo que representaba la situación, los agentes procedieron a controlar y asegurar a ambos individuos, además de decomisar el arma blanca que portaba uno de ellos.

La denunciante manifestó a las autoridades que temía por su integridad. Según relató, días antes había ocurrido un robo en el centro educativo y existían sospechas sobre la posible participación de uno de los ahora detenidos. De acuerdo con su versión, ambos acudieron posteriormente al lugar para reclamarle por haberlos señalado, situación que derivó en amenazas directas.

Tras ser asegurados, Roberto Carlos “N”, de 33 años, y Enrique “N”, de 54, fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para los trámites correspondientes y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades integraron la carpeta de investigación para determinar la situación legal de ambos involucrados. Entre los señalamientos que se analizan se encuentran amenazas y portación de arma prohibida, además de cualquier otro delito que pudiera desprenderse de las investigaciones en curso.

(Con información de medios locales)