Ataque a mujer trans en Monclova: la engañan y apuñalan en la carretera 57

MONCLOVA, COAH.- Una jornada que inició con la promesa de una ayuda desinteresada estuvo a punto de terminar en una tragedia de odio sobre la carretera federal 57. Una joven transgénero de 19 años, identificada legalmente como Juan Carlos “N”, fue blanco de una salvaje agresión física y un intento de apuñalamiento tras ser emboscada en un despoblado por un sujeto que se ganó su confianza a través de redes sociales.

Los hechos se desencadenaron la mañana de ayer sábado, cuando la víctima acudió a un encuentro con un hombre llamado Daniel, de aproximadamente 30 años, con quien mantenía comunicación vía WhatsApp. Bajo el engaño de proporcionarle material de construcción para un tejabán y ayudarla a trasladar pertenencias, el agresor la condujo hasta un terreno solitario a la altura del kilómetro 13 del tramo Monclova-Piedras Negras.

Al llegar a una zona apartada cerca de un rancho, la actitud del sujeto dio un giro violento. Según los primeros reportes, al percatarse de la identidad de género de la joven, Daniel detuvo la marcha y comenzó una lluvia de golpes que impactaron en el rostro y cuerpo de la víctima. No conforme con el ataque físico, el agresor sacó un arma blanca e intentó apuñalarla en repetidas ocasiones.

En medio del forcejeo y el pánico, la joven fue despojada de su teléfono celular y hasta de sus tenis, quedando abandonada a su suerte en una brecha, herida y en estado de shock.

Presentando un profuso sangrado en nariz y boca, así como la ropa desgarrada, la víctima logró caminar entre la maleza hasta llegar a la parte posterior de la Universidad de Durango (Ciudad Médica Lobos). Fue alrededor de las 11:30 horas cuando el guardia del plantel detectó a la mujer trans solicitando auxilio desesperadamente tras haber cruzado los terrenos baldíos para llegar al acceso principal.

La emergencia activó de inmediato a la Policía Violeta y a los socorristas de Cruz Ámbar. Bajo el mando de Juan Pablo Saldua, los paramédicos estabilizaron a la lesionada y procedieron a su traslado urgente al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internada bajo observación médica.

JUSTICIA BAJO LA LUPA