Atenta contra su vida bailarina exótica e ‘influencer’ de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La movilización de cuerpos de seguridad y emergencia se registró durante la madrugada de este miércoles en la colonia San Miguel de Monclova, luego de que se reportara a una mujer lesionada dentro de su domicilio.

El llamado de auxilio se recibió alrededor de las 03:40 horas, alertando sobre una persona con una herida en una vivienda ubicada sobre la calle San Ángel, por lo que al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y paramédicos de la Cruz Roja.

En el sitio fue atendida una joven identificada como Julissa “N”, de 29 años de edad, conocida en redes sociales como “Hannah Barber”, quien se desempeña como bailarina exótica y se autodenomina influencer.

De acuerdo con la información recabada, la mujer presentaba una lesión en la muñeca derecha presuntamente provocada con una herramienta que utiliza en su trabajo.

Paramédicos brindaron atención en el lugar y posteriormente la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración médica. El reporte preliminar señala que la herida no ponía en riesgo su vida y únicamente requirió sutura.

Trascendió que antes del incidente la joven habría ingerido bebidas embriagantes y manifestó escuchar voces que la incitaban a hacerse daño. Ante la situación, su hermana solicitó el apoyo de una ambulancia y le brindó los primeros auxilios mientras llegaban los socorristas.

Durante la intervención también se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, debido a que en el domicilio se encontraba su hijo de 11 años al momento de los hechos. El menor fue entregado a familiares, mientras la dependencia dará seguimiento al caso.